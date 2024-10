Alessio Pili Stella scatenato alla sfilata di Uomini e Donne

Alessio Pili Stella, tornato ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e donne dopo la fine della storia con Claudia Lenti, come tutti i cavalieri della trasmissione, giudica la sfilata femminile dal titolo “Brivido caldo in un notte di luna piena”. Dopo aver apprezzato la sfilata di Barbara De Santi con cui, nella scorsa stagione, ha avuto una frequentazione prima di innamorarsi e lasciare il programma con Claudia Lenti, Alessio giudica anche la sfilata di Morena Farfante, una delle nuove dame del parterre che sta uscendo con Mario Cusitore.

Morena arriva in passerella mostrando il fisico mozzafiato. La dama, infatti, sfila con un completo total black e molto sexy. Durante la sfilata, Morena coinvolge anche Mario Cusitore ma nonostante la bellezza dell’esibizione, Morena non riesce a conquistare il consenso dei cavalieri che non le danno voti alti. Tra questi c’è anche Alessio Pili Stella che lancia poi una frecciatina alla dama.

Il giudizio di Alessio Pili Stella a Morena Farfante a Uomini e Donne

Matteo, uno dei nuovi cavalieri del parterre, dopo la sfilata di Morena Farfante, le dà solo un 4 scatenando le proteste di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Matteo, però, ammette che il voto è solo scatenato dalla gelosia perché avrebbe voluto essere al posto di Mario. Ad assegnare un voto basso a Morena, però, è anche Alessio Pili Stella.

“Ho rosicato, avrei voluto esserci io al posto di Mario…”, ammette Matteo mentre Alessio aggiunge – “Non trasmetti qualcosa mostrando le doti fisiche“. “Non ho voluto mostrare il fisico ribatte”, Morena. “Resti comunque una bellissima ragazza”, puntualizza Alessio che, però, ammette di essere stato maggiormente colpito dalla sfilata di Cristina Tenuta e Barbara De Santi. Stesso parere, poi, anche da parte di Armando Incarnato che ammette di essere d’accordo con Alessio.

