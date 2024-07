Alex e Vittoria di Temptation Island 2024 si sono lasciati dopo il falò di confronto?

Mentre ci avviamo al gran finale di Temptation Island 2024, continuano senza sosta le indiscrezioni sulle coppie che sono state protagoniste in questa edizione. In attesa di scoprire cosa accadrà tra Lino e Alessia al secondo falò di confronto, spunta una segnalazione su una coppia che non ha ancora avuto modo di confrontarsi: quella composta da Alex e Vittoria.

È stato soprattutto lui a godersi il percorso nel villaggio al fianco delle tentatrici, colpito da una in particolare: la bella Nicole. Tra i due è nato un feeling che potrebbe portare alla fine della relazione con la fidanzata Vittoria che, d’altra parte, prosegue il suo percorso solo attendendo i suoi video. Una coppia, insomma, profondamente in crisi, che potrebbe concludere Tenptation Island 2024 separatamente.

Alex e Vittoria, spunta una segnalazione spoiler sul dopo Temptation Island 2024

D’altronde, l’ultima segnalazione che li vede protagonisti sembra proprio confermare questa ipotesi. A lanciarla è ancora una volta l’esperta di gossip Deianira Marzano attraverso i suoi social. Nel post pubblicato, infatti, si legge: “Alex di Temptation Island avvistato ad Albenga alla festa con una ragazza bionda”. Il fidanzato di Vittoria era, dunque, ad una festa, ma senza la fidanzata. Quasi un deja-vù se pensiamo che, nel video di presentazione, Vittoria lamentava proprio il fatto di non essere stata invitata alla festa di compleanno di Alex. La segnalazione potrebbe però essere la prova del triste finale per la coppia di Temptation Island 2024, anche se non è del tutto da escludere che la ragazza avvistata insieme ad Alex sia semplicemente una sua amica. Per le certezze, non resta che attendere le ultime due puntate dello show.