Alexia e il duro sfogo: “Dopo il successo è arrivato il burnout, mi chiedevo ‘chi sono’

La principale protagonista della musica dance anni ’90 è stata Alexia, all’anagrafe Alessia Aquilani. La cantante oggi 57enne ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha ripercorso la sua carriera dall’apice del successo fino all’oblio anche se adesso è pronta a riscattarsi e tornare in pista con una nuova versione di Uh la la la, brano con il quale sarà la prima cantante italiana ad esibirsi al Tomorrowland. Ed a proposito del suo successo e sull’effetto che le fa ripensare a quella giovane donna ha confessato: “Provo un po’ di tenerezza: non ho mai avuto un’idea precisa di quello che volevo dalla mia carriera, non in termini di quantità di cose da fare, almeno. Quello che avevo in testa era la qualità che inseguivo. Allora, dopo tre singoli di successo era arrivata questa canzone, più lenta, che mi permetteva di mostrare un altro mio lato. Ma poi, dopo tanti concerti e produzioni, è arrivato il burnout“.

Dopo il successo Alexia ha avuto un crollo, si è sentita sopraffatta tanto da chiedersi chi lei fosse: “Continuavo a girare come una trottola, senza avere tempo per me. A un certo punto mi sono chiesta: ma io, in tutto questo, chi sono? Nonostante i grandi successi stavo perdendo di vista quello per cui avevo iniziato a fare questo lavoro e ho scelto di rallentare un po’ la mia carriera: ero una ragazza di 27 anni che ne dimostrava anche meno e zompettava da un palco all’altro, sprigionando un sacco di energia, ma ignara che avrebbe pagato un conto altissimo” E poi ha aggiunto: “Alle soglie del 2000 ho avuto un crollo nel realizzare che ero una pedina mossa all’interno di un sistema. Non era così che mi immaginavo che fosse questo ambiente”.

Alexia e la confessione sul marito Andrea Camerana e le figlie: “Mi danno per scontata”

Durante l’intervista concessa al Corriere della Sera Alexia ha rivelato anche come n’è uscita: “È stato un processo lungo, ho dovuto lavorare molto su me stessa. A un certo punto ho capito che volevo anche una vita famigliare, volevo dei figli e anche per quello mi sono allontanata dalla scene per un periodo. Ho rinunciato a tante cose, tra cui i primi posti in classifica” Spazio ha avuto durante l’intervista anche il rapporto con il marito Andrea Camerana parente di Gianni Armani da parte di madre e della famiglia Agnelli da parte di padre. I due si sono sposati nel 2005 ed hanno due figlie Maria Vittoria e Margherita.

La cantante si è sbilanciata con le confessioni anche sulla sua famiglia: “È un matrimonio felice, arrivato dopo la relazione complicata che vivevo in quegli anni. C’è sempre da lavorare, ci sono momenti in cui mi sembra di essere considerata di serie B nella mia famiglia.” E poi Alexia ha specificato meglio: “Un po’ perché ci sono sempre, un po’ perché le mamme finiscono quasi sempre per venire date per scontate. Io a volte ricordo in famiglia che anche se non ho un cognome di un certo tipo, non sono certo da meno. Eppure anche il cane mi guarda come se fossi l’unico essere vivente che può accudirlo”.