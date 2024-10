Alfonso e Federica: la coppia vacilla a Temptation Island 2024 settembre

Fidanzati da otto anni e profondamente in crisi nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre dove stanno vivendo l’avventura in modo totalmente opposto. Alfonso e Federica si sono conosciuti e innamorati quando lei era ancora una bambina e, dopo otto anni insieme, qualcosa comincia scricchiolare, soprattutto a causa della gelosia di lui che impedisce a Federica di vivere serenamente la propria età. Arrivata nel villaggio di Temptation Island in punta di piedi e molto timorosa di sbagliare, giorno dopo giorno, anche grazie all’aiuto delle altre fidanzate, Federica ha cominciato a sciogliersi vivendo con più serenità l’avventura nel villaggio dal quale intende uscire con maggiori consapevolezze.

Oltre ad aver indossato il bikini che, fino a quel momento non aveva mai fatto, ha interagito con i ragazzi single conoscendo, in modo più approfondito, Stefano con il quale il feeling non è passato inosservato ad Alfonso che ha visto i filmati della fidanzata.

Federica e Stefano scatenano la gelosia di Alfonso

La gelosia di Alfonso rischia di aumentare nel corso della puntata di Temptation Island 2024 settembre in onda questa sera nel corso della quale, durante il falò dei fidanzati, Alfonso vedrà nuove immagini della fidanzata che, nel villaggio delle fidanzate, si diverte trascorrendo tanto tempo insieme al single Stefano che, oltre ad apprezzare la bellezza della Petagna, sta provando a farle mostrare anche tutta la sua personalità.

“Sono deluso, mi ha dato fastidio tutto, ho visto cose inconcepibili. Sto vedendo un’altra persona”, le parole di Alfonso di fronte al video di Federica con Stefano. Nonostante la delusione, però, Alfonso ammette di non riuscire a non guardarla con amore. “Il mio cuore è suo”, aggiunge.

Alfonso chiede il falò a Federica a Temptation Island 2024 settembre?

Nuovi momenti da vivere all’interno del villaggio di Temptation Island, nuove immagini, nuovi falò e nuove emozioni per Alfonso che, a differenza di Federica, sta facendo fatica a vivere con serenità l’avventura. Di fronte alle nuove immagini della fidanzata, Alfonso potrebbe decidere di mettere fine all’avventura e chiedere il falò immediato alla fidanzata.

Gli spoiler della nuova puntata, per il momento, non svelano se, effettivamente, Alfonso chiederà il confronto, ma se così dovesse essere, come reagirà Federica? Accetterà di chiudere in anticipo l’avventura nel programma dell’amore?