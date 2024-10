Alfred e la durissima reazione a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 24 ottobre 2024, Alfred è stato il protagonista di un momento particolare quando, in preda ad un momento di nervosismo, ha chiesto a Maria De Filippi di lasciare lo studio. In seguito, dietro le quinte, ha colpito gli oggetti presenti facendosi male anche ad una mano. Una reazione arrivata dopo un durissimo confronto sia con l’ex fidanzata Anna che con la tentatrice Sofia. Quest’ultima, in particolare, l’ha accusato di “averla usata come un oggetto” e di aver messo fine alla frequentazione con un messaggio.

Durante il confronto a Uomini e Donne sono volate parole forti anche se Alfred ha fatto fatica a replicare alla tentatrice. Non sopportando più la situazione è uscito dallo studio colpendo con i pugni gli oggetti presenti nel backstage.

La spiegazione di Alfred a Uomini e Donne

Al termine della puntata di Uomini e Donne del 25 ottobre 2024, Alfred ha deciso di rompere il silenzio e raccontare effettivamente cos’è successo dietro le quinte degli studi del dating show di canale 5 dopo il confronto con Anna e Sofia. “Non sono riuscito a dire in puntata tutto quello che volevo e la reazione è stata quella di uscire. Nella scorsa puntata Sofia mi ha dato del truffaldino e del manipolatore, ma non è vero, perché il giorno prima di fare un mese dopo io le ho messo in chiaro che tra noi non c’era niente. Lei se n’è fregata, non è che si è messa a piangere come ha fatto in puntata.”, le parole di Alfred.

“Mi ha detto che avrebbe voluto fare qualche paparazzata per fingere la relazione. Mi fa un discorso di convenienza, di sfruttare la situazione. Io sono andato a fare il mese dopo da solo e mi spiace passare per quello che l’ha sfruttata, quando era il contrario… Anche in puntata, quando stava facendo vedere l chat stava facendo vedere solo quello che voleva. Sono stato anche troppo buono in trasmissione, ero scosso, agitato, ma poi ho chiamato la redazione per dire la mia. Mi spiace solo per Anna”, conclude.