Non tira proprio aria di serenità al Grande Fratello 2024 e in linea con le precedenti edizioni anche quest’anno la situazione spesso sfugge dall’idea di gruppo e si finisce per osservare una sorta di scontro tra fazioni. A dividere la Casa più spiata d’Italia sembra essere ancora Helena Prestes e, nelle ultime ore, una concorrente in particolare sembra aver alzato la voce in difesa della modella brasiliana: Amanda Lecciso. Prima uno sfogo, poi una sorta di ‘stoccata’ agli autori del Grande Fratello 2024; il risultato? Come riporta Il Vicolo delle News la concorrente sarebbe stata prontamente chiamata in confessionale, con buone probabilità per una ‘strigliata’ da parte degli addetti ai lavori. Ma cosa è successo?

Tutto parte dalle ennesime turbolenze con Helena Prestes al centro dell’attenzione; alcuni coinquilini – in particolare Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – continuerebbero, secondo Amanda Lecciso, una ingiusta ‘campagna’ contro la modella brasiliana con atteggiamenti unicamente finalizzati a denigrarla ed a scatenare in lei reazioni e sconforto. “Se Zeudi va a piangere dalle persone che non ti vogliono bene alimenta una cosa brutta contro di te; loro le danno ragione perchè non ti sopportano”.

Amanda Lecciso, in difesa di Helena Prestes, ha usato argomentazioni forti: “…Questo è bullismo, sono dei falsi”, parole che non sono sfuggite agli appassionati e che la concorrente è pronta a ribadire in diretta: “Spero che queste cose le facciano vedere in puntata perchè non è normale che Lorenzo dica determinate cose; fanno vedere solo Helena che sbatte la porta, hanno detto cose orribili senza microfono”. Poi, una sorta di ‘attacco’ agli autori del Grande Fratello 2024: “L’ho detto anche in confessionale e loro mi hanno odiata…”. Proprio a questo punto – racconta Il Vicolo delle News – sarebbe arrivata la chiamata in confessionale per Amanda Lecciso.