Amanda Lecciso in crisi dopo l’eliminazione di Luca Calvani dal Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 27 gennaio 2025, ha regalato emozioni contrastanti ad Amanda Lecciso. Da un lato la bellissima sorpresa ricevuta dalla nipote Jasmine Carrisi, che ha anche colto l’occasione per affrontare Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta, dicendosi delusa da loro per i recenti atteggiamenti manifestati nei confronti di sua zia; dall’altro, invece, l’amarezza per l’eliminazione di Luca Calvani.

Maria Teresa Ruta choc: "Mio marito Roberto Zappulla furioso per ritorno al Grande Fratello"/ Cos'è successo

Ieri l’attore, uno dei grandi protagonisti di questa edizione, è stato eliminato al televoto ed è dovuto uscire dalla Casa: una notizia accolta con dispiacere dalla Lecciso, che dopo la puntata è crollata in lacrime. Come mostra una clip pubblicata sulla pagina Instagram del reality, la concorrente si è ritrovata a piangere a letto supportata al suo fianco da Javier Martinez, Helena Prestes e Alfonso D’Apice, che hanno cercato in tutti i modi di consolarla.

Zeudi Di Palma chiude con Helena Prestes al Grande Fratello?/ "Non la guarderò mai più negli occhi"

Amanda Lecciso: “Luca è pazzesco, come si fa senza di lui qua?“

Amanda Lecciso è in crisi per l’uscita di Luca Calvani dal Grande Fratello e non si dà pace. Dopo aver pianto a dirotto a letto, è stata accompagnata da Helena Prestes nella zona bagno per asciugarsi le lacrime, con la modella brasiliana che ha cercato in tutti i modi di consolarla pur dovendo ammettere in maniera quasi rassegnata di fronte al destino del loro coinquilino: “Non c’è niente da fare“.

Ricordando poi il prezioso rapporto instaurato con l’attore, la sua generosità e il suo altruismo, Amanda ammette: “Agiva sempre per gli altri, anche nell’ultimo Confessionale, quando diceva ‘Sono felice per Amanda’. Lui è pazzesco“. Poi, ormai rassegnata, si domanda con un velo di sconforto: “Come si fa senza di lui qua?“. Un flusso di pensieri e riflessioni di fronte a quanto accaduto in puntata, ma anche la sorpresa di essere stata salvata al televoto, anche se a scapito di Luca: “Credevo di uscire io…“.

Amanda Lecciso affonda Pamela Petrarolo al Grande Fratello/ "Ormai è fuori controllo"