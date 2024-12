Amici 2024, anticipazioni puntata 1 dicembre su Canale 5: le sfide di Luk3 e Teodora

Amici 2024 torna in onda oggi, 1 dicembre, su Canale 5 con una decima puntata ricca di gare, prove e, soprattutto sfide. La padrona di casa Maria De Filippi è come sempre affiancata dal team di professori a cui va il compito di giudicare gli allievi ma anche di proporre eventuali sfide e sostituzioni. Proprio come ha fatto Anna Pettinelli questa settimana, nella quale ha deciso di sottoporre Luk3, allievo di Lorella Cuccarini, ad una doppia sfida.

Luk3, chi è il cantante: dalla carriera come speaker radiofonico al successo/ Il boom grazie ad Amici 2024

Oltre a quelle a cui deve sottoporsi per essere arrivato ultimo nella gara di canto della scorsa settimana, Luk3 – qualora la superasse – dovrà immediatamente affrontare una sfida con un altro aspirante allievo scelto da Anna Pettinelli. Solo se riuscirà a superare entrambe le sfide, potrà ufficialmente rientrare in gara. Oltre a Luk3, anche Teodora, ballerina di Deborah Lettieri, dovrà affrontare la sua terza sfida.

Angelo Madonia nuovo prof di Amici dopo l'addio a Ballando con le stelle?/ "Ambiente ideale per lui": scoop!

Anticipazioni Amici 2024: le gare di canto e ballo e gli ospiti della puntata

Sarà poi il momento per gli allievi di Amici 2024 di affrontare le nuove gare di ballo e di canto. A giudicarle, come sempre, una serie di professionisti del campo esterni alla scuola. Nel particolare, a giudicare la sfida di canto sarà J-Ax, mentre quella di ballo è affidata al giudizio di Giorgio Madia. L’ultimo classificato di entrambe le gare finirà direttamente in sfida e rischierà l’eliminazione definitiva da Amici 2024.

Oltre a quelli già citati, Maria De Filippi avrà altri due ospiti musicali che si esibiranno in studio. Si tratta di due ex allievi di Amici, seppur di edizioni lontane tra loro: parliamo di Enrico Nigiotti e di Mattia Briga. Entrambi si esibiranno nel loro nuovo singolo.

Antonia Nocca: "Amici 2024? Spero mi aiuti a cacciare la forza di volontà che mi manca"/ "Sono insicura"

Liti tra prof e un compito per Daniele

Non mancheranno compiti speciali e gare extra per gli allievi di Amici 2024 in questa nuova puntata del pomeridiano domenicale. Nel particolare, Daniele dovrà affrontare il compito voluto da Emanuel Lo. Le anticipazioni della puntata ci svelano, inoltre, che i professori saranno ancora una volta al centro di accesissime polemiche. In particolare, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli si scontreranno duramente, ancora una volta, per Luk3. Stessa cosa accadrà tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per Daniele, allievo della prima. Insomma, si prospetta una puntata davvero infuocata!