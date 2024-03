Amici 2024, Lil Jolie: “Non so cogliere l’Attimo”/ La confessione sul nuovo singolo

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie presenta il nuovo singolo dal titolo “Attimo”

Mentre divide l’opinione dell’occhio pubblico attivo sui social, la sua scelta di passare alla squadra di Anna Pettinelli, Lil Jolie presenta Attimo, in vista del via al serale ad Amici 2024. Quando ormai manca sempre meno all’inizio della nuova fase da prima serata TV e streaming, in onda sulle reti Mediaset, dell’edizione in corso di Amici 23, ai microfoni di un’intervista concessa a Mediaset infinity, Lil Jolie introduce Attimo che é il nuovo pezzo lanciato sul palco del talent show di Maria De Filippi e ora disponibile su tutte le piattaforme musicali.

“Ciao, sono Lil Jolie- introduce Attimo la ormai ex pupilla di Rudy Zerbi, che ha scelto di concorrere al serale come allieva di Anna Pettinelli, dopo essersi sentita sottovalutata dal primo talentscout-… Attimo parla di quando io non riesco a godermi l’attimo e in un secondo momento questo limite diventa il mio pallino in un certo senso”.

Questo mentre divide l’opinione dell’occhio pubblico attivo sui social la sua lettera di addio destinata a Rudy Zerbi, prima della scelta del passaggio alla squadra di Anna Pettinelli, maturata in vista del serale di Amici 23.

Lil Jolie sottolinea l’importante messaggio di Attimo, ad Amici 2024

La middle-up tempo della sedicente ex wannabe Angelina Jolie può dirsi un pezzo autoironico, divertente, sprizzante, sicuramente da riascoltare e non di facile presa e lettura, quindi non catchy. “Vorrei che si riflettesse sul sound pop, dal momento che non é un pezzo leggero come si possa pensare…”, rimarca Lil Jolie, quindi, l’importanza del messaggio del brano presentato ad Amici 2024, Attimo, nell’intervista visibile sulla piattaforma di streaming online di Wittytv.

Tra una dichiarazione e l’altra, poi, la cantautrice che ricorda nella cifra stilistica Madame, svela anche il retroscena legato alla realizzazione del singolo, che in origine lei é riuscita ad ultimare recentemente proprio nel mezzo del percorso di studio del canto intrapreso ad Amici 2024 di Maria De Filippi.











