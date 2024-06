Amici 2024, Mida(Christian Prestato): silenzio rotto su nome d’arte/ “Ecco perché l’ho scelto e significato”

Amici 2024, Mida si confessa a cuore aperto: “Ecco perché ho scelto questo nome d’arte”

Molti sono convinti che il vero nome di Mida sia Christian Mida e che il giovane cantante di origine italiana da parte di padre e venezuelana da parte di madre abbia scelto come nome d’arte il suo cognome. La realtà, invece, è diversa e l’ha rivelata lo stesso ex allievo di Amici 2024 di Maria De Filippi durante una chiacchierata con Lorella Cuccarini, sua coach nella scuola nel podcast Dimmi di te. Infatti, il vero nome di Mida è Cristian Prestato.

Durante l’intervista infatti, l’ex allievo del talent di Canale5 ha spiegato perché ha scelto questo nome d’arte e soprattutto il significato: “Se ho scelto il nome Mida perché tutto quello che tocco si trasforma oro? Inizialmente il motivo era quello, poi mi sono accorto che era un po’ ego riferito. Avevo 25 anni.” E non è tutto perché prima di optare per il nome definitivo ha cambiato altri due nome d’arte: “Ho cambio tre nomi.”

Mida (Christian Prestato) spiazza: “Tutti i nomi d’arte del cantante”

Ospite di Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di te, Christian Prestato ha poi aggiunto di aver cambiato ben tre nome d’arte da quando ha iniziato a fare musica: “Il primo era Ermes, il messaggero degli dei. Ero pazzo della mitologia greca. Poi mi sono chiamato Seth, che era il dio del male se non sbaglio. Poi decisi che questi nomi non andavano bene, erano troppo criptici e sfogliando tutta la mitologia greca vidi Mida e lessi tutta la sua storia e scelsi quello.” Nome d’arte a parte, Mida dopo l’esperienza ad Amici 2024 è lanciatissimo nel suo futuro professionale. Il suo ultimo singolo Bacio di Giuda in collaborazione con Ava e Villa Banks ed in ballo un’importante collaborazione con un artista internazionale, Danny Ocean. I due si stanno sentendo e presto registrare qualcosa insieme: “Lui è uno dei miei artisti stranieri preferiti e adesso c’è un contatto proprio fisico, mi ha supportato molto, si è pure sentito con mia mamma per votarmi in finale”











