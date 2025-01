Amici 24, Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi: tensione nel talent

Non potevano mancare i consueti battibecchi tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi nella prima puntata di Amici 2024 al rientro dalle feste natalizie, oggi domenica 12 gennaio i due professori hanno vissuto qualche attimo di tensione nella trasmissione di Canale Cinque.

Tutto è nato dopo l’esibizione di Nicolò nella trasmissione, il giovane si è esibito sulle note di Bella senz’anima di Riccardo Cocciante, ma il professore ha puntato il dito contro il giovane allievo, accusandolo di aver preso troppo riferimento dall’originale, invece di personalizzare un po’ il brano, tutto questo mentre Anna Pettinelli ha invece applaudito il suo allievo, con Rudy Zerbi che ha trascinato la collega al centro dello studio dopo averla afferrata per un braccio, a quel punto la prof ha perso la pazienza e si è sfogata: “Non toccarmi o ti arriva un calcio negli stinchi” la minaccia della professoressa al professore.

Ruby Zerbi e l’assegnazione del brano: il precedente su Emma ad Amici

A spingere il professore di canto a trascinare Anna Pettinelli al centro dello studio di Amici 2024 è stato un precedente, che ha visto protagonista Emma Marrone esibirsi sulle stesse note di Bella senz’anima, canzone interpretata in maniera certamente più personale dall’artista, mentre Nicolò non è riuscito a dare un taglio troppo diverso al brano.

Nicolò è apparso comunque contrariato dall’opinione di Rudy Zerbi e ha ammesso di aver lavorato molto alla canzone presentata oggi a Amici 2024, ma alla fine il giudizio espresso dal prof è stato insufficiente, al punto da ritirare fuori una vecchia esibizione come esempio. Il tutto è accaduto in una puntata del talent condotto da Maria De Filippi ricco di ospiti e giudici speciali, come Ornella Vanoni e Durdust, che sono intervenuti nel programma per giudicare le performance sfoderate nel format di Canale Cinque dei vari artisti, ormai incamminati verso il Serale.

