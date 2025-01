Amici 24, anticipazioni registrazione 31 gennaio della puntata del 2 febbraio 2025

Oggi venerdì 31 gennaio 2025 si registra una nuova puntata di Amici 24, che vedremo in onda domenica 2 febbraio su Canale 5, a partire dalle 14. Gli allievi si preparano a mettersi alla prova in nuove gare di ballo e canto, cercando di non classificarsi in ultima posizione, cosa che potrebbe mettere fine al loro percorso a un passo dal serale. Gli allievi, infatti, sanno che le classifiche e i compiti delle prossime settimane saranno determinanti per il loro futuro nel talent: chi riuscirà ad aggiudicarsi la fatidica maglia dorata e chi, invece, dovrà abbandonare la scuola a un passo dal sogno?

Sarà il team di professori – composto da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri per il ballo; Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto – a deciderlo. I posti disponibili saranno, comunque, meno di quelli attualmente occupati dalla classe.

Le sfide di Giorgia e Nicolò e i nuovi compiti

Tornando al nuovo daytime, a giudicare le gare di canto e ballo sarà una nuova commissione esterna, composta da professionisti del settore. Prima, però, i due allievi che si sono classificati ultimi domenica scorsa dovranno affrontare la propria sfida e superarla per mantenere il banco. Parliamo di Giorgia, allieva di Emanuel Lo che è già alla sua seconda sfida nonostante sia stata l’ultima ad entrare; e Nicolò, allievo di Anna Pettinelli.

Sarà poi il tempo di nuovi compiti assegnati dai professori, come quello che Anna Pettinelli ha inviato a Luk3: l’allievo di Lorella Cuccarini dovrà esibirsi sulle note di ‘Love on the brain’ di Rihanna; riuscirà ad ottenere la tanto agognata sufficienza dalla prof?

Le gare della nuova puntata di Amici 24

La nuova registrazione di Amici 24 vedrà gli allievi alle prese con gare di improvvisazione ma anche con tornei. È infatti molto probabile che tre cantanti in gara, uno per ogni squadra, verrà chiamato al centro dello studio dai rispettivi professori per esibirsi sul proprio nuovo singolo, che sarà poi giudicato dagli esponenti delle radio. Chi si aggiudicherà il titolo di ‘canzone più radiofonica’?

