Nuova interessante prova ad Amici 24 per gli allievi durante il daytime andato in onda ieri, martedì 19 novembre 2024, Alessio si è ritrovato a ricoprire il ruolo di coreografo e giudice per un giorno. Dopo essere stati convocati in gradinata i ballerini hanno scoperto che avevano a disposizione cinque minuti di tempo per decidere chi tra loro sarebbe stato il coreografo per un giorno per poi iniziare la missione, quella di realizzare in soli trenta secondi una coreografia che tutti loro dovevano imparare per poi esibirsi.

Prima di rivelare il nome dell’allievo scelto per la prova Alessandra Celentano ha mandato una busta a Daniele con la quale gli ha fatto sapere che anche lui aveva la possibilità di partecipare alla gara di ballo. L’insegnante di ballo pensa che se il suo esame di cultura generale sulla danza è andato male è solo perché c’è una mancanza di metodologia. A detta sua con la prova avrebbe dovuto trovare un sistema per memorizzare la coreografia.

Alessio realizza una coreografia ad Amici 24: la classifica del ballerino e le sue motivazioni

Dopo aver riflettuto i ballerini durante il daytime di Amici di ieri, martedì 19 novembre, hanno deciso che a ricoprire il ruolo di coreografo e giudice per un giorno sarebbe stato Alessio perché è quello che li conosce meglio. Inizialmente anche Teodora si era candidata per il ruolo, ma gli altri allievi hanno ritenuto lui il più adatto. Subito dopo il ballerino ha scelto il brano ‘Mi fai impazzire’ di Blanco per realizzare la sua coreografia dicendo che era la canzone che in quel momento gli trasmetteva più energia.

In sala prove Alessio ha insegnato agli altri ballerini i passi realizzati per la sua coreografia e dopo aver visto tutte le esibizioni ha dovuto valutare la gara e stilare una classifica motivando ogni posizione. Lui ha subito detto che sono stati tutti bravi perché non era un pezzo così semplice, ha poi rivelato di aver fatto la classifica in base a quello che nella gara gli allievi avevano messo di loro.

Al primo posto della classifica c’è Daniele, a parer suo si è impegnato molto e ha aggiunto molto movimento. Rebecca si è aggiudicata il secondo posto, per Alessio era sul punto sia a livello tecnico che di tempo. Il coreografo per un giorno ha scelto Alessia come terza classificata dicendo che non se lo aspettava da lei dato che è una ballerina di latino, ha anche detto che trasmetteva sentimento. Francesca si è classificata quarta, Alessio ha rivelato che era indeciso se mettere lei o Alessia ma ha poi deciso di metterla dopo perché in lei ha visto più un sentimento di rabbia. L’ultimo posto della classifica è toccato a Teodora, questa la motivazione del ballerino: “Non è proprio il tuo, ho cercato di metterci delle cose perché non è una coreografia neoclassica”.