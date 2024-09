Amici 24: ecco quando registrano la prima puntata

Tutto pronto per l’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che riaprirà ufficialmente i battenti tra qualche giorno. La prima puntata di Amici 24 andrà in onda, su canale 5, domenica 29 settembre, sempre alle 14 ma, come accaduto nelle precedenti edizioni, non andrà in onda in diretta. La prima puntata di Amici 24, infatti, sarà registrata con qualche giorno d’anticipo rispetto alla messa in onda.

A svelare la data ufficiale della prima registrazione di Amici 24 è Davide Maggio secondo cui, Maria De Filippi svelerà i nomi dei nuovi allievi della scuola giovedì 26 settembre quando saranno annunciati anche i nomi di tutti i professori. Da lunedì 30 settembre, poi, al termine della puntata di Uomini e donne, canale 5 trasmetterà il daytime del talent show.

Amici 24: tutte le novità

Non solo nuovi allievi, ma anche nuovi professori per la scuola di Amici 24 che riaprirà i battenti senza la presenza di Raimondo Todaro come ha annunciato lui stesso ai microfoni di Verissimo. ”Ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili. Sono cresciuto tanto, dal punto di vista sia professionale che umano. Sono stato fortunato. Per chi ama insegnare come me, Amici è davvero il meglio che c’è. Faremo il tifo da casa”, le parole di Todaro a Silvia Toffanin.

Al suo posto, come svela Davide Maggio, come insegnante di danza, arriva Deborah Lettieri, giudice della seconda edizione del talent di Fox Life Dance Dance Dance e collega di Luca Tommassini. L’altra novità dovrebbe essere la presenza di Giusy Ferreri come insegnante di canto al posto, probabilmente, di Anna Pettinelli.

