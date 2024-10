Amii Stewart è una nota cantante internazionale e sarà tra le ospiti della trasmissione Da Noi…A ruota libera, programma che andrà in onda domenica 13 Ottobre 2024. Dagli anni ’80 Amil Stewart è approdata in Italia e non l’ha più lasciata, anche grazie o soprattutto all’amore per Pietro Cappa, figura fondamentale nella sua vita. Andiamo a conoscerlo meglio.

Francis Ford Coppola, siparietto con Mara Venier: “Chiamami zi’ Ciccio!”/ “40 anni per il nuovo film…”

Amii Stewart è legata da anni ormai con Pietro Cappa, suo marito e che negli anni poi è diventato anche il suo storico manager. Grande amore per entrambi e i due sono rimasti legati in questi anni – nei momenti felici e in quelli di maggiore difficoltà – e Pietro ha avuto un ruolo fondamentale per lei; l’ha aiutata molto e ha conquistato il suo cuore.

Chi è Matilde De Angelis a Da Noi...A Ruota Libera / "È terrificante", la malattia e il doloroso ricordo

Non si conosce molto della vita di Pietro, non conosciamo neanche la sua data di nascita ma sappiamo che è nato a Roma. I due si sono conosciuti negli anni ’90 e sono diventati negli anni inseparabili. I due si sono sposati nel 1994 e in diverse occasioni Amii – durante ospitate tv – ha raccontato di Pietro e del loro rapporto: “Mio marito è una persona paziente, meravigliosa e molto premurosa. Lui è la mia mano sinistra, sono stata fortunata ad averlo conosciuto”.

Amii Stewart, alcune curiosità sul marito Pietro Cappa

Dopo diversi anni a Roma Amii Stewart e Pietro Cappa si sono trasferiti a Cagliari, in una località più tranquilla e consona alle loro esigenze. Riguardo il trasferimento la donna rivelò: “Avevamo questa casa da vent’anni, ma all’inizio ci andavamo poco. Poi abbiamo deciso di restarci più a lungo, sono stati due anni terribili per il mondo ma belli per noi”, la donna ha fatto riferimento alla Pandemia e a come lei e suo marito l’hanno affrontata isolati dal mondo.

Matilde De Angelis, chi è il fidanzato Alessandro De Santis / "Vi svelo come è nato il nostro amore..."

Pietro Cappa non ha canali social ufficiali e su di lui c’è grande silenzio, tiene molto alla sua privacy e negli anni la situazione non è cambiata; conosciamo dettagli sulla sua vita solo attraverso gli occhi della moglie. I due sono ormai insieme da quasi 30 anni e hanno sempre mostrato un grande legame, sempre più unito nel tempo. Pietro ed Amii non hanno figli.

Per Amii è molto importante la famiglia e lei stessa fu a raccontarlo in una breve intervista a Lion Magazine Italy e la donna raccontò la sua infanzia: “Ho vissuto la mia infanzia in una grande famiglia felice, mia mamma aveva dodici fratelli e sorelle e ognuno di loro aveva una grande famiglia. Anche i miei genitori hanno avuto sei figli e ognuno di loro ha avuto diversi figli”. Un legame molto importante e Pietro Cappa ed Amii Stewart sono sempre stati molto uniti nel tempo.