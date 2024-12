Chi è Andrea, il fratello di Luca Giglioli

Tempo di soprese nella casa del Grande Fratello 2024 dove i concorrenti si preparano a trascorrere il Natale lontano dai loro affetti. Per tutti, però, ci sarà una dolce sorpresa da parte delle proprie famiglie che proveranno a scaldare i loro cuori. Per Luca Giglioli che, in casa, tutti chiamano Giglio, arriverà il messaggio di Andrea, il fratello minore con cui ha un rapporto splendido. Pur parlando poco della propria famiglia, Giglio ha lasciato intendere di essere profondamente legato al fratello a cui, negli scorsi giorni, ha lanciato un messaggio direttamente dalla casa.

In occasione del compleanno di Andrea, con la complicità di Lorenzo, ha scritto un dolce messaggio di auguri su una maglia che ha mostrato alle telecamere allo scattare della mezzanotte per poi intonare la classica canzone di buon compleanno in giardino insieme a tutti i coinquilini.

Filippo e Annalisa, chi sono i genitori di Luca Giglioli

Oltre che con il fratello Andrea, Luca Giglioli ha un rapporto speciale anche con papà Filippo e mamma Annalisa. Con papà Filippo, non solo condivide la passione per le moto, una passione comune a tutta la famiglia, ma anche il luogo di lavoro. Giglio, infatti, è un parrucchiere e lavora nell’attività di famiglia anche se sogna di poter diventare un grande hair stylist anche trasferendosi a Milano. Orgoglioso del figlio, papà Filippo è già andato al Grande Fratello per supportarlo anche in vista delle sue scelte future.

“Caro figliolo, i tuoi progetti futuri li accetto tutti, sono con te dall’inizio alla fine. Io ci sono, la mamma ti dà un bacio”, le parole di papà Filippo durante la sorpresa al GF. Chi, invece, finora, è rimasta lontana dalle luci dei riflettori è mamma Annalisa che, però, in occasione del Natale, durante la puntata del 23 dicembre 2024, potrebbe far recapitare al primogenito un dolce messaggio di auguri.