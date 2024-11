Andrea e Alessandro, figli di Sandro Giacobbe: la passione per musica e calcio

Sandro Giacobbe, oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, è non solo cantautore ma anche padre di due figli. Oggi felicemente sposato con Marina Peroni, diventata sua moglie due anni fa con il matrimonio celebrato dopo un lungo fidanzamento, la voce di Signora mia ha anche una separazione alle spalle e dalla precedente relazione sono nati due figli, Andrea e Alessandro, che condividono molte passioni del padre.

Striscia la notizia contro Affari Tuoi e De Martino: "Vittorie sospette"/ "Arrivano ogni 100mila anni"

Andrea Giacobbe, per esempio, è un grandissimo appassionato di calcio esattamente come il cantautore, che negli anni è stato non solo giocatore ma anche allenatore della Nazionale Italiana Cantanti; anche il figlio, ereditando da lui questa passione, è diventato un calciatore. Il ragazzo ha giocato anche nella squadra del Rupinaro Sport di Chiavari, di cui il padre è stato allenatore dal 2014 al 2016. Andrea, inoltre, condivide con lui anche la passione per la musica, componendo e cantando l’inno della squadra Un grande sogno e scrivendo il singolo Lettera al gigante, pubblicato dal cantautore lo scorso anno.

Wilma Goich ha un compagno?/ Vita privata ed ex fidanzati: "Sono sempre stati lasciati da me"

Andrea Giacobbe e la malattia: “Ero un ragazzino…“

Andrea, figlio di Sandro Giacobbe, ha anche condiviso con il padre una ben più difficile esperienza di vita: la lotta contro la malattia. Al ragazzo era stato infatti diagnosticato un tumore quando era piccolo, come raccontato a Oggi è un altro giorno nel maggio 2023: “Ero un ragazzino quindi sapevo e non sapevo. Sapevo che avevo un percorso di terapie da affrontare che mi avrebbero portato a tornare a giocare a calcio. In casa, mamma, papà e mio fratello non mi hanno mai fatto sentire malato“. Il padre, invece, è stato colpito da un tumore alla prostata dal quale è fortunatamente riuscito a guarire.

Chi è Grazia Sambruna: compagno, carriera/ “Minacciata di morte per aver criticato un ex allievo di Amici”

Per quanto riguarda Alessandro, l’altro figlio di Sandro Giacobbe, sappiamo che anche lui è un grande appassionato di calcio esattamente come il padre e il fratello Andrea; oltre ad aver giocato in Eccellenza, quest’anno è allenatore della Sammargheritese, società con sede nel comune di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, che milita in Promozione.