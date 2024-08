Andrea Kimi Antonelli, chi è il giovane pilota e futura stella della Mercedes

Oggi pomeriggio, venerdì 30 agosto 2024, è il giorno che segna il debutto ufficiale del giovanissimo Andrea Kimi Antonelli al volante della Mercedes, casa automobilistica che ormai da anni ha deciso di puntare su di lui. Ma chi è questo talento in erba dato quasi per certo come sostituto del grande Lewis Hamilton, che gareggerà con la Ferrari nel prossimo campionato di Formula 1?

Nato a Bologna, classe 2006, Andrea Kimi Antonelli è figlio del pilota automobilistico Marco Antonelli ed è attualmente attivo in Formula 2 con la Prema Racing. Le prime importanti esperienze con i motori arrivano nel 2018 nel mondo kart quando entra nel team Kart Republic di Dino Chiesa, diventando anche campione europeo in questa disciplina nel 2020 e 2021, nella categoria OK. A partire dal 2021 sbarca in Formula 4 ed esordisce all’età di 15 anni con il team Prema; un talento emergente che si rende sempre più manifesto negli anni, e che lo porta nel 2023 a correre in Formula 2, saltando direttamente il passaggio intermedio in Formula 3.

Andrea Kimi Antonelli, dall’ingresso in Mercedes al sogno Formula 1

Il 2019 è l’anno della svolta per Andrea Kimi Antonelli, che entra a far parte dell’Academy della Mercedes diventando presto un pupillo di Toto Wolff, manager e team principal della Mercedes in Formula 1. Il giovane pilota negli anni ha decisamente bruciato le tappe, dando dimostrazione del suo innato talento, al punto che lo stesso Wolff l’ha più volte indicato nel corso dell’ultimo anno come possibile sostituto di Lewis Hamilton alla guida della Mercedes, a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

Sappiamo che il pilota britannico ha effettuato il passaggio alla Ferrari e, per questo, in molti vedono nel giovane Antonelli il suo perfetto sostituto da affiancare a George Russell. Ma, prima di pensare al possibile futuro in Formula 1, per Andrea Kimi Antonelli arriva oggi la grande opportunità di debuttare in Mercedes in sostituzione di Hamilton; e lo farà a Monza in occasione delle prime prove libere sul circuito brianzolo, in attesa del Gran Premio d’Italia in programma domenica pomeriggio.