Giulia Provvedi, chi è? Il successo da giovanissima con la sorella Silvia

Il duo “Le Donatella” è formato dalle sorelle modenesi Silvia e Giulia Provvedi. Le due ragazze hanno esordito giovanissime a X Factor, nel 2012: avevano solamente 19 anni ma la loro energia non è passata inosservata. Il loro percorso all’interno del talent è stato importante, nonostante l’eliminazione nella quarta puntata, perché le ha fatte conoscere al grande pubblico, tanto che negli anni successivi sono arrivati anche altri programmi extra musicali, come ad esempio L’Isola dei Famosi. Ma chi sono le due componenti del duo? Andiamo a scoprire qualcosa in più su Giulia Provvedi.

Giulia è nota per essere cantante e volto delle Donatella ma non solo. È conosciuta anche per via della storia d’amore importante avuta con Pierluigi Gollini, ex portiere dell’Atalanta attualmente al Genoa. Parlando proprio della sua relazione, Giulia ha raccontato: “Ero innamoratissima di lui. È stata la mia storia importante, quella in cui abbiamo parlato di futuro. Poi non ci siamo incastrati ed è finita. È stata una bella batosta, sono stati tre anni bellissimi”. Ad allontanarli sono stati dunque progetti di vita differenti, ma nonostante questo il rapporto tra i due è rimasto buono.

Giulia Provvedi, chi è la sorella di Silvia? La fine della storia con Gollini e…

Dopo la fine della relazione con Pierluigi Gollini, portiere di Serie A, Giulia Provvedi non si è gettata subito in un nuovo amore. Ha aspettato che le ferite guarissero prima di cominciare una storia con il nuovo fidanzato, Andrea Riso. Parlando di Giulia Provvedi non possiamo poi non menzionare il rapporto speciale che ha con la nipotina, Nicole, nata dalla sorella Giulia Provvedi. Un legame molto importante il loro, con Giulia che ha il compito di ascoltare i segreti della nipotina e di viziarla, cosa che la mamma non può fare.