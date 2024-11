Andrea Sulzbacher, chi è l’ex moglie di Clayton Norcross: i due non hanno figli

Nella vita dell’ex concorrente del Grande Fratello e attore, Clayton Norcross, c’è stato spazio anche per un amore che sfortunatamente è poi finito male. L’attore è stato sposato con Andrea Sulzbacher, una relazione importante e dalla durata di quattro anni, che però non è stato coronato con l’arrivo di figli, nessuna eredità dunque dal matrimonio naufragato tra i due, che dopo essersi amati hanno deciso di interrompere la loro storia.

A detta di Clayton Norcross, la decisione di non mettere al mondo dei figli, sarebbe arrivata di comune accordo con Andrea Sulzbacher, tenendo conto dei tanti impegni professionali di entrambi, anche se nella casa del Grande Fratello l’attore si è detto pronto ad abbracciare questa possibilità anche in futuro, vedremo dunque se ci sarà la possibilità per l’ex star di Beautiful di costruire una famiglia, nonostante abbia già spento 70 candeline.

Clayton Norcross sogna ancora l’amore: la confessione al Grande Fratello

Andrea Sulzbacher fa ormai parte del passato nella vita dell’attore, che allo stesso tempo continua a tenere una porta aperta all’amore, come raccontato in alcune occasioni anche nella casa del Grande Fratello.

Clayton Norcross non ha infatti chiuso alla possibilità di innamorarsi ancora, si è detto speranzoso riguardo alla possibilità di ritrovare l’amore e magari di mettere al mondo un figlio in futuro, un’ipotesi che in passato sembrava abbandonata, ma che in realtà è ancora viva nella mente dell’artista esploso con Beautiful. Anche nel corso di una vecchia intervista concessa a Verissimo, Clayton Norcross si è detto aperto a ogni possibilità in vista del domani: “A questa età non so se sarebbe giusto per me, ma se dovesse succedere sarebbe una grazia di Dio, ora devo trovare la donna giusta, poi sceglieremo cosa fare“ le sue parole.

