Perchè Clayton Norcross e l’ex moglie Andrea Sulzbacher hanno divorziato?

Il Thorne di Beautiful è pronto per entrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente del Grande Fartello 2024 e raccontarsi a cuore aperto non solo sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata. Vita sentimentale su cui si sa poco ma si hanno alcune informazioni su chi è la moglie di Clayton Norcross, Andrea Sulzbacher. Di lei si che è una donna austriaca, i due sono stati sposati per molti anni ma non hanno avuto figli per scelta.

Lorenzo Spolverato choc al Grande Fratello: "L'amore tossico non è amore?"/ Gelo in studio per la gaffe

Clayton Norcross e l’ex moglie Andrea Sulzbacher sono stati insieme circa quattro anni e si sono divorziati tre anni fa. In una passata intervista l’attore statunitense ha spiegato i motivi della rottura così: “Abbiamo divorziato circa 3 anni fa; il Covid ha indotto tutti noi a riflettere e capire che quando ami te stesso è più facile essere amato, siamo in costante evoluzione e la storia deve insegnarci a decidere chi vogliamo diventare”.

Helena Prestes:"Mi ha colpito Javier"/ Poi lo strano bacio con Lorenzo al Grande Fratello: "I suoi occhi..."

Clayton Norcross ex moglie Andrea Sulzbacher e la scelta di non avere figli: “Oggi vorrei una donna”

In numerose intervista rilasciate, Clayton Norcross ha rivelato di non aver avuto figli per scelta. Sui motivi per i quali lui e l’ex moglie Andrea Sulzbacher si sono lasciati, invece, ha rivelato che aveva bisogno di conoscersi e di capire meglio se stessi. Di recente l’attore concorrente del Grande Fratello 2024 è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha ammesso di volere di nuovo innamorarsi e conoscere una donna: “Ora viaggio molto, sono sempre in giro tra Stati Uniti, Italia, Hawaii. In questo momento vorrei trovare una donna con cui passare l’ultima fase della mia vita.” E l’attore statunitense si è sbilanciato oltre rivelando addirittura che alla soglia dei 70 anni non eslude di diventare padre qualora trovi la persona giusta con cui condividere la quotidianità.