Andreas Muller e il passato

Andreas Muller è tra gli ospiti della seconda puntata di This is me e, insieme a Silvia Toffanin, è pronto a ripercorrere il suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi che gli ha cambiato totalmente la vita. Prima di dedicarsi totalmente alla danza, infatti, il ballerino ha vissuto momenti difficili rischiando anche di perdersi. A raccontarlo è stato lui stesso sia nel libro dal titolo “I sogni non sono nuvole“ che nelle varie interviste. La vita non è stata per niente facile per Andreas Muller che, sin da quando era giovanissimo, ha dovuto fare i conti con le varie difficoltà.

Francesca Deidda: cos'è successo/ La sparizione, il corpo ritrovato e la confessione del marito Igor Sollai

Il ballerino ha anche raccontato di aver vissuto un periodo particolarmente complicato durante il quale beveva e fumava. «Passavo le notti fuori a bere e fumare, ero diventato un vandalo. Poi Daniel, che ha sempre amato il ballo, mi ha chiesto di iniziare a danzare. Gli volevo tanto bene e alla fine gli ho dato retta. E lì è iniziata la mia rinascita», ha raccontato nel 2017 a Velvet Mag.

LDA ospite a This Is Me/ Chi è il cantante, la carriera da Amici fino a Sanremo 2023

Andreas Muller e la rinascita

La svolta nella vita di Andreas Muller è arrivata con la danza e con il buddismo che gli ha permesso di cambiare la visione della propria vita. «Questa è stata la vera svolta nella mia testa. Mi piace molto questa filosofia: l’insegnamento che dona alle persone è quello di dipendere solo da sé stessi e credere sempre nelle proprie capacità. Ho davvero cambiato modo di ragionare e di vivere», ha raccontato lui nel libro scritto dopo la vittoria ad Amici.

Oggi, Andreas Muller ha trovato la propria strada professionale grazie alla danza ed è riuscito anche a realizzarsi sentimentalmente. L’incontro con Veronica Peparini ha rappresentato la svolta per il ballerino che, con la coreografa, ha formato una famiglia con la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra.

Chi è Mew (canta con Holden)/ In gara a Sanremo Giovani, su "Grandine? Un forte legame ad Amici"