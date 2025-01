Angela Caloisi, la dolcissima reazione alla proposta di matrimonio di Paolo Crivellin

Angela Caloisi al settimo cielo dopo aver ricevuto la fatidica proposta di matrimonio dal fidanzato Paolo Crivellin. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata sorpresa dal gesto del fidanzato che, in un’atmosfera romantica e da sogno, sotto l’occhio degli amici Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione con cui hanno festeggiato il Capodanno, si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore importante che l’ha colpita profondamente facendole vivere un momento assolutamente indimenticabile.

Per Angela e Paolo è stato il primo coronamento di un grande amore che, nato sotto l’occhio delle telecamere di Uomini e Donne, è cresciuto diventando sempre più importante. La coppia che convive ormai da tempo è così pronta a pronunciare il fatidico sì circondata dall’affetto di amici e famiglia già al settimo cielo per il grande evento.

Angela Caloisi e la videochiamata alla nonna

Dopo aver vissuto un momento unico che celebra un amore davvero grande e importante, Angela Caloisi ha scelto di condividere le proprie emozioni con una delle persone più importanti della sua vita. Essendo lontana dalla famiglia e trovandosi in vacanza con il fidanzato Paolo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di fare una videochiamata alla nonna regalandole un momento di felicità.

Tra le storie del suo profilo Instagram, infatti, la Caloisi ha condiviso un breve frame della videochiamata alla nonna che ha fatto insieme a Paolo Crivellin. nelle immagini si nota non solo il sorriso dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice, ma soprattutto quello della nonna, felicissima del momento che sta vivendo la nipote. Un momento davvero emozionante non solo per la Caloisi, ma anche per tutte le persone che seguono Angela e Paolo sin dai tempi di Uomini e Donne.

