Dalla tv al set, la carriera di Angela Melillo è tanto variegata quanto di spessore; molti ricorderanno i suoi primi passi nelle vesti di showgirl nel contesto di diverse trasmissioni televisive. La sua ‘volta buona’ coincide forse con gli anni novanta nella squadra de Il Bagaglino di Pingitore e Castellacci. Un’occasione che le ha certamente spalancato le porte di molteplici altre esperienze arrivando così a farsi apprezzare dal pubblico televisivo e non solo.

La ‘seconda vita’ professionale di Angela Melillo riguarda invece il set e dunque la carriera da attrice; diverse fiction e serie tv di successo vantano la sua presenza. Da ‘Don Matteo’ a ‘La figlia di Elisa’, senza dimenticare le esperienze sul grande schermo come ‘Al posto tuo’ con Luca Argentero. Non poteva mancare nell’arsenale lavorativo dell’attrice e showgirl anche una discreta partecipazione nel mondo dei reality; si ricorda la vittoriosa partecipazione del 2004 a La Talpa e la meno fortunata esperienza a L’Isola dei Famosi nel 2018.

Spesso ha attirato l’attenzione anche con racconti non riguardanti prettamente la vita professionale; Angela Melillo ha commosso tutti qualche anno fa con la nascita di sua figlia Mia. Una gravidanza che a causa di complicazioni precedenti – una infezione alle vie urinarie – le era stata sconsigliata dai medici per le troppe radiazioni e circostanze connesse. Lei, con grande coraggio e amore, ha deciso di affidarsi al suo istinto portando comunque avanti la gravidanza e vivendo così, a dispetto dei rischi, la gioia più grande di dare alla luce sua figlia Mia. “Quando è risultato positivo il test non sapevo se gioire o piangere… Sentivo che sarebbe andato tutto bene a quei 9 mesi sono stati molto duri, nessun dottore si spiega come sia andato tutto bene. Mia figlia Mia è il dono più grande che potessi ricevere da lassù”.