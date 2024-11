Cesare San Mauro è il marito dell’attrice e showgirl Angela Melillo, donna che sarà ospite nella trasmissione tv Verissimo, in programma sabato 23 Novembre 2024. L’uomo non fa parte della vita dello spettacolo e anzi fa tutt’altro, andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è il marito di Angela Melillo.

Cesare San Mauro è nato nel 1956 ed ha attualmente 68 anni. E’ un avvocato cassazionista di Roma che ha avviato tempo fa uno studio legale nella Capitale, ma non solo in quanto l’uomo è un docente che insegna diritto dell’Economia all’Università della Sapienza di Roma. Cesare e Angela si sono sposati nel Settembre del 2022 con una cerimonia al Campidoglio.

La carriera di Cesare parla per lui ed è per certi versi incredibile. Amministratore delegato della Gallazzi S.p.A ed è anche membro del CdA di diverse aziende internazionali e nazionali. Oltre ad aver fatto parte del Collegio di Garanzia del Coni l’uomo ha pubblicato diverse pubblicazioni su riviste, sia di natura economica che di natura politica e la sua carriera è stata eccezionale.

Cesare San Mauro e il legame con Angela Melillo

Sono diversi anni che Cesare San Mauro e Angela Melillo stanno insieme ed i due si sono sposati nel 2022. Angela in una recente apparizione da Silvia Toffanin svelò: “L’ho conosciuto ad una cena, ora sono oltre 8 anni che stiamo insieme ma non siamo mai andati a convivere prima del matrimonio. Lui è una persona molto comprensiva e anche lui ha dei figli da matrimoni passati”.

L’uomo ha stretto un grande legame anche con Mia, la figlia di Angela Melillo a cui ha chiesto la mano della madre: “La proposta arrivò già nel 2020 ma mi disse che visto che non poteva chiederlo a mio padre ne voleva parlare prima con Mia e lui le ha chiesto se era d’accordo”, con la figlia che è sempre stata molto felice per l’amore della coppia.

La ballerina e attrice ha ricordato anche un simpatico aneddoto riguardo il giorno del loro matrimonio al Campidoglio nel 2022 e ricordò: “Quando arrivai in Campidoglio l’ho trovato all’esterno come un invitato qualsiasi e gli ho detto che per scaramanzia non doveva vedermi, prima del mio ingresso il cuore batteva fortissimo ma ci fu un errore che mi fece sorridere. Si erano confusi con il matrimonio precedente e ci siamo fermati tutti con io che scoppiai a ridere insieme a mia figlia Mia”.