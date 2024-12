Il ‘caso’ Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024 non accenna ad esaurirsi, a dispetto di un percorso ormai concluso con la recente finale e soprattutto a distanza di settimane dall’allontanamento del ballerino professionista dal cast del talent di Milly Carlucci. La situazione è stata ampiamente chiarita dalle parti ‘in causa’ ma, a quanto pare, Angelo Madonia non ha esaurito la volontà di raccontare il suo punto di vista sulla questione.

A proposito del ‘caso’ Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024 si è parlato con insistenza del rapporto con Federica Pellegrini e del clima forse teso tra i due. A tal proposito, intervistato da Vanity Fair, l’ex ballerino del talent di Milly Carlucci ha sfoderato l’arco con tutte le frecce riferendosi anche alla conduttrice. “Di tutta questa storia la parte lesa sono io; sono stato licenziato nel bel mezzo di un programma dopo tanti sacrifici. Di me hanno scritto qualsiasi cosa, si sono inventati di tutto. Sono un padre, ho due bimbe; nessuno mi ha chiesto come stessi, né Milly Carlucci né Federica Pellegrini. Forse era normale che fossi io ad aspettarmi una telefonata”.

Angelo Madonia – come riporta Novella 2000 – sempre tra le pagine di Vanity Fair non ha fatto segreto del suo malcontento e di come a suo dire si sia cercato di trascinare faccende di ‘gossip’ nel merito del suo percorso a Ballando con le stelle 2024; un chiaro riferimento al rapporto con Sonia Bruganelli. “Volevano che da professionista della danza mi trasformassi in personaggio da reality; se metti sempre in mezzo la vita privata alla fine si riduce tutto a pettegolezzo”. Proprio a proposito dell’attuale compagna, che ha appunto partecipato alla trasmissione in qualità di concorrente, ha aggiunto: “E’ stata la produzione a chiedermi di intercedere con Sonia Bruganelli per provare a convincerla a partecipare visto che ci stavano provando da tempo. Ho contribuito a farli dialogare in merito alla proposta”.