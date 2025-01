La storia di Bettino Craxi è destinata a dividere l’opinione pubblica, non solo nel merito della sua attività politica ma anche in riferimento agli aneddoti che riguardano la sua vita privata. Nel 1959 sposò Annamaria Moncini, sua moglie per decenni: ma, nel frattempo, sullo sfondo c’era la liaison ‘segreta’ con Ania Pieroni che durò dagli anni ottanta fino a poco prima dell’esilio dell’ex leader del PSI ad Hammamet.

Scopriamo dunque chi è stata Ania Pieroni, amante di Bettino Craxi. Lei stessa ha documentato il rapporto con l’esponente politico con racconti, aneddoti e curiosità che nel tempo hanno permesso di ricostruire l’immagine di quel legame. Tutto parte quando l’attrice e regista era poco più che 20enne: a Milano, una sua amica – come racconta il Corriere della Sera – le propose di recarsi al Circolo Turati e fu proprio lì che per la prima volta Ania Pieroni incrociò lo sguardo di Bettino Craxi.

Ania Pieroni, amante di Bettino Craxi per 10 anni: “E’ stata una grande storia d’amore…”

Da quel primo incontro milanese non si sono più persi di vista Ania Pieroni e Bettino Craxi, anche durante lo scandalo e le conseguenti turbolenze di Tangentopoli. “E’ stata una grande storia d’amore, nel rispetto dei ruoli, nell’amore e nella solidarietà. Dieci anni passati insieme tranne che nel periodo di Ferragosto dove io andavo in Sardegna da mia madre e lui si recava in Tunisia. Ci chiamavamo tante volte al giorno, come quando andava all’estero per lavoro…”. Proprio durante le controversie giuridiche il rapporto – come riporta il Corriere della Sera – si sarebbe rafforzato ulteriormente: “Nella bufera ci rafforzammo, lui combatteva come un leone e io, dalle ingiurie, ne uscii con onore”.

Tra scontri familiari, circostanze avverse, la liaison tra Bettino Craxi e Ania Pieroni non ebbe un lieto fine. Lui in esilio ad Hammamet, lei in Italia inconsapevole delle sorti dell’uomo con il quale aveva condiviso l’amore per circa 10 anni. “Chi mi voltò le spalle? Tutti quelli che prima le hanno voltate a lui…”. Parlava così colei che è stata l’amante di Bettino Craxi a Il Tempo – come riporta il Corriere della Sera – mettendo in evidenza come non per loro volontà quel rapporto giunse alla conclusione.