Anna Lou Castoldi cerca di parlare meno possibile dei suoi genitori Morgan e Asia Argento. Non perché non voglia loro un gran bene, semplicemente detesta essere etichettata come ‘figlia di’ e basta. Perché c’è molto di più dietro. Anna Lou Castoldi cerca di farsi conoscere e apprezzare per quello che è e nella sua avventura a Ballando con le Stelle 2024 le regole non cambiano.

La dj e figlia d’arte in primo luogo vuole abbattere i pregiudizi: “Essere figlia dei miei genitori non può rappresentare un pregiudizio perché è un dato di fatto. Ma la mia persona non si riduce meramente ad essere una figlia. Nessuno è un figlio e basta, nemmeno io”, ha tuonato qualche settimana fa, prima di cominciare la competizione del sabato sera di Raiuno. “I miei genitori, Morgan e Asia Argento, mi hanno ispirato. Sono stati felici”, ha detto al Correre della Sera la giovane Anna Lou Castoldi.

Entrambi i genitori di Anna Lou Castoldi in passato hanno partecipato a Ballando con le Stelle, creando non poche polemiche. Chissà se sarà lo stesso destino di Anna Lou, che per il momento ha approcciato con grande umiltà entrando in punta di piedi nello show di Milly Carlucci. Punta di piedi, certo, ma con le idee molto chiare: “Tanti pensano di essere di fronte a una ribelle o, peggio, a una persona maleducata o arrabbiata. Ma non vuol dire nulla, spiega la Castoldi. Sui genitori, riconosce ad entrambi di averla ispirata.

“Mi sono interessata a un certo tipo di musica perché papà mi faceva ascoltare questa o quella band, così come sono diventata attrice. Nessun essere umano, però, è la copia spiccicata di un altro”, ha dichiarato Anna Lou.