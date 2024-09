Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi confessa: “Non sono solo la figlia di Asia Argento e Morgan”

Manca poco al debutto della nuova edizione dello show di Milly Carlucci che prenderà il via sabato 28 settembre 2024 in prima serata su Rai1 e l’ultima concorrente ad essere stata annunciata è Anna Lou Castoldi, giovane dj di 23 anni nota soprattutto per essere la figlia di Asia Argento e Morgan. È pienamente consapevole del fatto che è stata scelta come concorrente di Ballando con le stelle 2024 proprio perché figlia d’arte ma è certa che nello show riuscirà a mostrare fuori tutta la sua personalità e farsi apprezzare per ciò che è lei come persona.

Milly Carlucci: “Sogno Maria De Filippi a Ballando con le stelle 2024”/ “Barbara D’urso? Ogni anno…”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, Anna Lou ha confessato: “Essere figlia dei miei genitori non può rappresentare un pregiudizio perché è un dato di fatto. Ma la mia persona non si riduce meramente ad essere una figlia. Nessuno è un figlio e basta, nemmeno io”. La 23enne concorrente dello show di Rai1 ha aggiunto che nonostante ami i suoi genitori Asia Argento e Morgan, dal quale ha ereditato insegnamenti e consigli, non è una loro proiezione, è una persona a se stante.

Milly Carlucci: “Mio marito Angelo Donati? Tanti anni fa abbiamo fatto un patto”/ “Difendiamo la famiglia…”

Anna Lou Castoldi e la paura più grande su Ballando con le stelle 2024: “La fama mi mette angoscia”

Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle 2024 sarà in coppia con il giovane ballerino Nikita Pedrotti new entry in questa edizione. La giovane durante l’intervista al Corriere della Sera si è detta pronta e carica per questa nuova avventura, si allena duramente e racconta tutti i suoi progressi e le sue sfide al fratello minore. La trasmissione l’ha seguita quando hanno partecipato come concorrenti sia la madre Asia Argento che il padre Morgan (Marco Castoldi) ed ha confessato di avere una sola grande paura: la spaventa la notorietà che potrebbe arrivare dal programma: “Per tutta la vita ho sviato la notorietà, ponendomi come una persona anonima, proprio perché la fama vissuta come è stata per i miei genitori mi metteva un sacco di angoscia.”