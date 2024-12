Ad interpretare Leonora per la Prima del Teatro alla Scala di Milano, in programma per il 7 dicembre 2024, sarà Anna Netrebko, soprano russo di Krasnodar, ma naturalizzato austriaco. La sua carriera è cominciata un po’ per caso: ha iniziato infatti lavando i pavimenti del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. Così facendo è riuscita a pagarsi gli studi di canto. Grazie al suo talento, a notarla è stato il direttore Valerij Gergiev, che l’ha fatta esordire ne Le nozze di Figaro nel ruolo di Susanna. Da lì è partita la sua incredibile carriera, che ha visto il vero e proprio slancio dall’anno successivo, quando la compagnia alla quale faceva parte ha cominciato una tournée a San Francisco.

Negli Stati Uniti, Anna Netrebko è stata apprezzata particolarmente da critica e pubblico, tanto da attirare addosso a sé gli occhi nel mondo intero. Da quel momento ha ricoperto ruoli di grandissimo rilievo in giro per il mondo e in grandi opere, come Rigoletto e Il Trovatore di Verdi. Nel 2002 ha esordito alla Metropolitan Opera House di New York in Guerra e Pace. Nel 2005 ha ottenuto un riconoscimento importante: Vlamidir Putin le ha conferito il Premio di Stato russo, il massimo riconoscimento del paese.

Anna Netrebko: il matrimonio con Yusif Eyvazov e la separazione

Anna Netrebko nel 2008 ha annunciato le nozze con il collega, il basso-baritono uruguaiano Erwin Schrott: i due insieme hanno avuto un figlio, nato il 5 settembre 2008 a Vienna. Nonostante l’annuncio, le nozze non furono mai celebrate: cinque anni dopo, la coppia ha annunciato di aver deciso di separarsi in maniera amichevole. Il figlio Tiago ha continuato a vivere solo ed esclusivamente con la mamma. Nel febbraio del 2014 la Netrebko ha annunciato di aver cominciato una relazione con il tenore azero Yusif Eyvazov: questa volta le nozze sono avvenute e sono state celebrate nel 2015 al Palais Coburg di Vienna. Nel giugno del 2024, però, è arrivato l’annuncio della separazione, arrivata in maniera consensuale.