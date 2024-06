Gigi D’Alessio nella bufera, c’entra “Gigi uno come te” live a Napoli/ L’accusa choc dei fan: cos’è successo?

Gigi D’Alessio torna al centro dell’attenzione mediatica con il suo show sold-out live in Piazza del Plebiscito di Napoli, “Gigi uno come te”, che in queste ore divide gli utenti nel web.

Otto sono le date evento organizzate nel suggestivo panorama della città di Napoli, che vedono protagonisti il suo ambasciatore di risonanza global nel mondo, Gigi D’Alessio, e gli amici e cari colleghi artisti, tra cui il figlio d’arte scoperto al talent show di Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA, ed altri ex Amici, come le icone Elodie e Annalisa.

Con l’uscita del nuovo album a grande richiesta ricco di super featuring dal titolo ‘Fra’, Gigi D’Alessio può dirsi l’hashtag più chiacchierato del momento sui social, anche per effetto del rinnovato show Gigi Uno come te che promuove la musica cult del cantautore napoletano.

Il concerto comprensivo di otto date registra il soldout con una media di 100mila spettatori accorsi in piazza in una registrazione effettuata per la trasmissione prevista in onda sulle reti TV e streaming Rai in prima serata, il 13 giugno 2024. E nell’attesa per il suo inizio, intanto, il Gigi Uno come te finisce nel mirino della polemica nel web.

Principalmente attraverso TikTok si abbatte sul cantautore l’accusa da parte dei fan che a partire dalla terza data sia riservato alla platea un trattamento diverso rispetto a quello della registrazione per la messa in onda in TV. In particolare é segnalata l’assenza di ospiti e la chiusura anticipata alle 22:55 circa, come lamentano in molti tra i fan delusi

“Non credevamo a quello che stavamo vedendo… é sempre stato un ottimo concerto – lamenta in particolare una fan sul Gigi uno come te riferendosi all’idolo Gigi D’Alessio, in un video in tendenza su TikTok-, dovresti far diminuire il prezzo dei biglietti per le date senza gli ospiti e per la chiusura anticipata”. “Te ne sei andato un’ora prima per paura che la gente salisse sul palco... – rincara la dose la voce che segnalerebbe la disorganizzazione delle serate evento in mancanza di un efficace servizio del personale staff e steward-…ma hai fatto prima le due serate evento per la trasmissione …”. Chiaramente sarebbe più giusto indirizzare il messaggio della polemica all’organizzazione generale dell’evento e non esclusivamente all’artista Gigi D’Alessio, che comunque si conferma per il nuovo anno 2024 come uno degli show più richiesti e seguiti tanto da essere finito in difetta su Rai 1.

La prima serata, quella del 7 giugno 2024, che la voce del web celebra come un grande evento da sogno, ha visto la presenza di Elodie, di Geolier, Annalisa, Francesco Cicchella, i The Kolors, Ernia, Clementino e Guè. Toccante il momento in cui il cantante ha voluto omaggiare Umberto Tozzi con un minuto di applausi da parte del pubblico. Non poteva mancare il figlio di Gigi d’Alessio, LDA, che si è esibito con il padre d’arte a grande richiesta del joint-fandom dei due grandi artisti familiari rappresentanti del fenomeno di Napoli e la sua cultura in espansione nel mondo. L’8 giugno 2024 invece, per la quota special guest ed ospiti al Gigi show è stata la volta di Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Fiorella Mannoia e di nuovo si sono esibiti Francesco Cicchella e Clementino.

