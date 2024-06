Anna Tedesco: chi è la mamma di Maicol Bei, tentatore di Temptation Island 2024/ Ex Uomini e Donne e amica…

Chi è Anna Tedesco e il rapporto con il figlio Maicol Bei

Anna Tedesco è stata una dama del trono over di Uomini e Donne non riuscendo, tuttavia, a trovare l’amore nonostante sia stata una delle dame più corteggiate del parterre. Originaria di Gubbio, Anna tedesco ha partecipato a Uomini e Donne durante le stagioni in cui Gemma Galgani era sempre protagonista insieme a Giorgio Manetti con cui la stessa Anna ha provato ad uscire senza, tuttavia, avere una storia d’amore. Anna, sin dal suo arrivo nel parterre del trono over, è sempre stata considerata una delle donne più belle avendo un fisico davvero statuario. L’ex dama di Uomini e donne è stata sposata per 18 anni e da quel matrimonio ha avuto il figlio Maicol a cui è profondamente legata e che è tra i tentatori di Temptation Island 2024.

Temptation Island 2024: quanto dura, orario, puntate e come vederlo/ Dalla diretta streaming alle repliche

Dopo 18 anni, però, il matrimonio è finito e a spingere la Tedesco a rimettersi immediatamente in gioco è stato proprio il figlio Maicol che decise di iscriverla ai casting di Uomini e donne dove, nonostante la presenza di vari corteggiatori, non è comunque riuscita a trovare un uomo con cui lasciare il programma.

Temptation Island 2024, prima puntata/ Diretta: le coppie concorrenti, tentatori e tentatrici

Anna Tedesco e il rapporto con Giorgio Manetti

All’interno di Uomini e Donne, Anna Tedesco non ha trovato l’amore, ma l’amicizia con Giorgio Manetti con cui il rapporto continua nonostante entrambi non facciano più parte della trasmissione di Maria De Filippi. Intorno al rapporto tra l’ex cavaliere e l’ex dama sono nati anche gossip e pettegolezzi al punto che qualcuno pensava che tra i due ci fosse una storia d’amore ma a chiarire tutto ribadendo di essere un semplice amico di Anna Tedesco è stato lo stesso Manetti che, in un’intervista rilasciata a Tag24 lo scorso anno, ha dichiarato quanto segue:

Maicol Bei: chi è il tentatore di Temptation Island 2024/ Figlio di Anna Tedesco, ex dama di Uomini e Donne

“Anna Tedesco è sempre stata un’amica per me. – ha spiegato, raccontando il motivo delle foto in cui era con Anna e diventati virali sul web – L’ho rivista in occasione di un evento a Sanremo e mi ha fatto piacere. Ogni tanto ci sentiamo, ci vediamo per prenderci un drink ma le occasioni sono poche”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA