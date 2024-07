Annalisa è incinta? Il gossip continua dopo la sua smentita…

Già diversi mesi fa, alle voci sulla presunta gravidanza, Annalisa era stata chiara e aveva dichiarato: “Quando sarò incinta lo dirò”. Parole che sembravano mettere fine ai rumors e ai gossip sulla maternità della cantante. Tuttavia, ancora una volta, Annalisa si trova a dover fare i conti con le chiacchiere sulla presunta gravidanza. Questa volta, le voci non sono state smentite dalla diretta interessata, probabilmente perché impegnatissima tra concerti e apparizioni in tv e nelle migliori piazze d’Italia.

Tra le ultime esibizioni c’è stato il concerto a Genova, dove Annalisa è stata osannata dai fan genoani dopo aver ricevuto in dono dalla società una maglia ufficiale del Genoa. Questo omaggio è arrivato perché la sua canzone “Bellissima” è diventata un coro da stadio per la tifoseria del Grifone. Tornado al discorso gravidanza, tra un concerto e l’altro, si è riacceso il gossip per via di un video girato sui social.

Annalisa incinta? Un video sul palco con Tananai accende di nuovo i sospetti

In particolare, una clip pubblicata dalla pagina “annalisa.supporter” pochi giorni fa mostra Annalisa che canta “Storie Brevi” assieme a Tananai. Molti fan hanno interpretato il video come un indizio di gravidanza. “Sembrerebbe incinta Annalisa”, scrive una fan. “Addome pienotto vero, ma non vuol dire nulla”, commenta un altro. “Io ho pensato che avesse preso peso… ma mi è venuto anche il dubbio se fosse incinta”, aggiunge un altro utente su Annalisa.

Attualmente regna il silenzio sull’argomento, ma come dicevamo, Annalisa è molto impegnata in questo periodo. Inoltre, era stata chiarissima sull’argomento non più tardi di qualche mese fa: “Incinta? Addirittura? No, non sono incinta. Questa roba, ragazzi, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente”, aveva dichiarato.