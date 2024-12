Dopo una breve pausa nel weekend Beautiful torna in onda oggi su Canale 5 con nuove ed intriganti vicende che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap opera americana, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, martedì 3 dicembre 2024, alle 13.45. Come sempre novità e colpi di scena non mancheranno e terranno tutti col fiato sospeso, oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio in onda domani, martedì 3 dicembre 2024, Steffy non potrà fare a meno di ripensare ai baci che lei e Liam si sono scambiati. Sconvolto dal tradimento della moglie Spencer ha infatti baciato la figlia di Ridge due volte, lei però dopo averlo respinto ha messo subito le cose in chiaro dicendogli che è felicemente sposata con Finn e pretende che lui abbia rispetto per il suo matrimonio.

Beautiful, anticipazioni 3 dicembre 2024: Steffy e Finn parlano di Thomas e Hope, nessuna confessione su Liam

I tantissimi fan della nota soap opera americana assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda domani, martedì 3 dicembre 2024. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che i pensieri di Steffy verranno interrotti dall’arrivo del marito, non appena tornerà a casa Finn le chiederà subito di Thomas. La moglie gli dirà che suo fratello è rimasto spiazzato non appena ha scoperto che sia lei che Liam erano a conoscenza del suo bacio con Hope a Roma.

Forrester ha provato a prendersi la colpa di quel bacio per proteggere la Logan, Steffy però le ha detto chiaramente che era tutto inutile perché è stato proprio Liam ad accorgersi che è stata Hope a fare il primo passo mentre erano di fronte al Colosseo. Lui ha anche pensato di andare a parlare con Spencer, la sorella però gli ha sconsigliato di farlo. Cos’altro succederà a Beautiful? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

