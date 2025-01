Va in onda domani il penultimo appuntamento settimanale di Beautiful e in molti si chiedono cosa succederà ai protagonisti. Quotidianamente la soap opera americana cattura l’attenzione di tantissimi telespettatori con le sue intriganti vicende, colpi di scena e novità non mancano mai. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, sono però disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Cosa succederà nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 31 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni di Beautiful trapelate sul web durante il confronto con Ridge alla Spencer Pubblication Liam ammetterà di essere ancora innamorato di Steffy. A Forrester dirà anche che se avrà un’altra occasione con sua figlia non la sprecherà come ha fatto in passato. Spencer ci terrà a precisare che non è mai stata sua intenzione rovinare il matrimonio tra Steffy e Finn, continua però ad essere convinto che lui non sia più affidabile dal momento che non riesce a tenere la madrre biologica alla larga.

Non è un periodo facile per Steffy, a causa di Sheila teme che lei e la sua famiglia siano in pericolo ed è per questo che ha preferito prendere le distanze dal marito. Liam vorrebbe riconciliarsi con lei, a Ridge dirà che non riesce a perdonare Finn per aver messo in pericolo Kelly in spiaggia. Intanto a casa di Eric il dottore continuerà ad implorare il perdono della moglie. Si dirà pentito di aver permesso alla Carter di riavvicinarsi e non riesce a perdonarsi per aver rischiato di far annegare Kelly.

Finn crede che potrebbe essere stato lo shock ad offuscare la sua capacità di giudizio nei confronti di Sheila dal momento che è stata lei a salvare la bambina. Alla moglie dirà di essere consapevole del pericolo che la donna rappresenta, Steffy lo perdonerà? Le anticipazioni di Beautiful non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di domani, venerdì 31 gennaio 2025, per scoprire tutto quello che accadrà.