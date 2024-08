Anticipazioni Beautiful, cosa accadrà nella puntata di oggi 9 agosto 2024

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di venerdì 9 agosto 2024 in onda alle ore 13:50 su Canale 5 vede Sheila in fuga dopo essersi lanciata dal balcone di Villa Spencer. La Carter, infatti, è pronta a tutto pur di non finire in carcere e per questo motivo, scoperto il tradimento del compagno Bill, decide di rischiare il tutto per tutto lanciandosi dal balcone. Nonostante l’altezza del balcone, Sheila riesce a salvarsi ancora una volta e si dà alla fuga; una volta rialzatasi da terra, la donna si mette alla guida di un automobile e sfreccia via per le strade della città. Ad inseguirla però ci sono Bill e Ridge pronti ad inseguirla con l’FBI.

Intanto al ristorante Il Giardino, Hope e Deacon chiacchierano di quanto successo nelle ultime settimane alla loro famiglia soffermandosi in particolare sul matrimonio di Sheila e Bill. I due, infatti, non sono a conoscenza di quanto successo e del tentativo di fuga di Sheila. Riuscirà la rossa a farla franca anche questa volta?

Anticipazioni Beautiful, 9 agosto 2024: Sheila messa alle strette da Bill

Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 agosto 2024 su Canale 5 svelano, inoltre, che il ritorno di Sheila in città ha scosso la vita di Deacon che in passato ha vissuto con lei una tormentata storia d’amore. I due, infatti, si sono anche rivisti di nascosto condividendo una notte insieme a conferma che il loro sentimento non è mai finito del tutto. Hope ha notato un atteggiamento strano da parte del padre e decide di parlare con lui cercando di far chiarezza pronta ad ascoltarlo. Dal canto suo Deacon cerca di rassicurarla dicendole che non c’è nulla che lo preoccupa, anche se l’uomo è profondamente scosso dalla notizia del matrimonio di Bill e Sheila essendo ancora innamorato di lei.

La situazione è destinata a complicarsi quando Deacon riceve una telefonata proprio da Sheila: la donna in fuga dall’FBI e da Ridge e Bill è pronta a giocarsi il tutto per tutto pur di non finire in prigione chiedendo ancora una volta l’aiuto del suo ex amante. Cosa deciderà di fare Deacon?