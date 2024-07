Anticipazioni Endless Love, puntata 17 luglio 2024/ Asu teme che Emir possa scoprire la sua identità

Anticipazioni Endless Love, 17 luglio 2024: Ozan in crisi per Zeynep, Vildan lo rincuora

Torna in onda domani pomeriggio, mercoledì 17 luglio 2024, la soap turca di Canale 5 Endless Love con una nuova e attesissima puntata; cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Asu ha sempre più paura di Emir e continua ad essere spaventata: teme infatti che lo spietato uomo d’affari possa presto arrivare a conoscenza della sua reale identità, finora tenuta segreta.

Intanto si registra la crisi di Ozan che, dopo l’addio di Zeynep, fuggita via di casa senza dargli alcuna spiegazione, sembra caduto in depressione e non riesce a capacitarsi dell’improvvisa scelta compiuta dalla moglie; a cercare di risollevare l’umore del ragazzo c’è però la madre Vildan.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love, andate in onda nei giorni scorsi come sempre nei pomeriggi di Canale 5? Nazif, testimone dell’incidente che ha coinvolto Emir e Nihan, teme che l’imprenditore sia sulle sue tracce e chiede aiuto ad Hakki; Nazif, alla fine, decide di dare appuntamento nello stesso posto sia ad Emir, al quale intende rivelare il nome del ricattatore, sia Nihan, alla quale vorrebbe invece promettere di fornirle tutte le prove contro suo marito.

Il piano di Nazif è però ben più diabolico e a pagarne le conseguenze è proprio la pittrice, che viene tenuta in ostaggio nei pressi di una vecchia centrale telefonica; a correre in suo aiuto, però, intervengono sia Kemal che Emir, con quest’ultimo che si ritrova una pistola puntata contro e con l’ingegnere che cerca di intervenire in aiuto del suo “rivale”…











