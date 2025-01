Non manca molto al finale di stagione di Endless Love e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Le ultime vicende hanno tenuto i telespettatori col fiato sospeso, soprattutto il matrimonio di Nihan e Kemal che ha rischiato più volte di saltare e di trasformarsi in una vera e propria tragedia. Nonostante tutto, però, sono riusciti finalmente a convolare a nozze e sono al settimo cielo. Cosa succederà nelle prossime puntate dell’amatissima dizi turca?

Stando alle anticipazioni di Endless Love nell’episodio che andrà in onda domani, mercoledì 22 gennaio 2025, Kemal sarà amareggiato e deluso a causa della fuga di Emir. A risollevargli il morare ci penseranno Zehir e Ayhan, in che modo? Gli regaleranno un camper che Soydere userà per partire in luna di miele con la sua amata Nihan e con la piccola Deniz.

Endless Love, anticipazioni 22 gennaio 2025: Kemal e Nihan al settimo cielo, Deniz è legalmente una Soydere

Ci saranno molte altre novità e interessanti colpi di scena nei prossimi episodi di Endless Love, molte vicende lasceranno tutti senza parole. Kemal e Nihan nonostante le continue minacce di Emir si stanno godendo finalmente la loro bellissima storia d’amore e sono entrambi felicissimi da quando sono diventati marito e moglie.

Le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che non appena torneranno dalla loro luna di miele Soydere affronterà l’udienza per il riconoscimento di Deniz. Le cose fortunatamente andranno per il verso giusto e la bambina sarà legalmente sua figlia. Cos’altro succederà nella puntata di mercoledì 22 gennaio 2025? La serata si concluderà con una sontuosa cena tra amici e familiari che si riuniranno per festeggiare tutti i successi che con molta fatica e pazienza sono riusciti ad ottenere fino ad ora.

