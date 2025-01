Endless Love quando torna in onda in prima serata? Fan in rivolta: scelta Mediaset fa discutere

Dopo le Ferie Natalizie i fan più appassionati della soap turca hanno aspettato trepidanti non solo il ritorno della fascia pomeridiana della soap ma anche le puntate in prima serata delle vicende sentimentali tra intrighi, segreti e buoni sentimenti tra Nihan e Kemal non sono arrivate ne giovedì scorso, sostituite da un film, nè ieri sera quando tra lo stupore di alcuni è andato in onda il Grande Fratello al posto di Endless Love.

E dunque Endless Love quando torna in onda in prima serata? La risposta a questa domanda non farà piacere ai fan ma in realtà Mediaset ha già fatto la sua scelta: a partire dalla prossima Endless Love va in onda solo dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa salta dunque non solo l’appuntamento nella prima serata del giovedì sera ma anche nel weekend. Nel frattempo dalle anticipazioni sulla puntata di sabato 18 gennaio 2025 di Endless Love si scopre che non mancheranno i colpi di scena, da Zeynep che rischia di perdere il bambino che porta in grembo all’eterna rivalità tra Emir e Kemal che avrà conseguenze terribili.

Perché Endless Love non va più in onda il giovedì sera? Fan in rivolta sul web

La nuova programmazione della dizi turca, tuttavia, ha un motivo alla base, perché Endless Love non va più in onda in prima serata e nel weekend ma solo dal lunedì al venerdì? Per allungare la messa in onda. Si sta arrivando al gran finale di stagione e, considerando gli ottimi ascolti, Canale % ha deciso di preservarne la durato. In questo modo il finale di stagione andrà in onda intorno a metà febbraio. Non manca però, tuttavia, il disappunto dei fan che si è riversato sul web dove sulle pagine Facebook dedicate si legge: “Per colpa del Grande Fratello non fanno la puntata” “Io guardo Rai1″”Ormai sta per finire che senso ha allungare così il finale.”