Anticipazioni Endless Love, puntata del 26 novembre 2024: Tufan tende una trappola ad Emir

Cosa accadrà nella prossima puntata della dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal? La scomparsa di Asu ha portato scompiglio nelle trame, ad indagare sulla sua scomparsa c’è la nuova commissaria Mercader che sospetterà sempre di più che la giovane non si sia allontanata volontariamente ma sia stata uccisa. E non è tutto perché durante le indagini verranno fuori molte prove e indizi contro Kemal Soydere, l’ingegnere era con Asu la sera della sua scomparsa, ha un movente ed un profondo taglio alla mano.

Dalle anticipazioni Endless Love della puntata di martedì 26 novembre 2024 si scopre che mentre le indagini della polizia si concentreranno sempre di più su Kemal, al contrario Galip sarà convinto che ad uccidere la figlia sia stato Emir. Dopo un violento scontro tra i due l’uomo in cui l’uomo tenterà di strangolarlo, Emir gli confesserà di non aver ucciso Asu e di non essere minimamente coinvolto nella sua scomparsa. Di parere diverso sarà invece Tufan che tenderà una trappola ad Emir. Tufan, da sempre innamorato di Asu, userà Nihan come esca per intrappolare Emir.

Endless Love anticipazioni, prossima puntata 26 novembre 2024: Nihan salva la vita ad Emir

Le anticipazioni Endless Love della puntata di domani 26 novembre 2024 annunciano che non mancheranno i colpi di scena e le scene mozzafiato con Tufan disposto a tutto pur di vendicare Asu anche uccidere Emir. Tufan tenderà una trappola ad Emir e quest’ultimo cadrà nel suo piano. Ad intervenire e cercare di placare gli animi, tuttavia, ci penserà l’ex moglie di Emir. Nihan salverà la vita ad Emir, dopo aver evitato che lo scontro tra i due uomini giungesse a conseguenze irreparabili, presterà soccorso ad Emir. Quest’ultimo le confesserà che se non può avere altro che la sua pietà, si accontenterà di quella ma non rinuncerà mai a lei.

Infine, le anticipazioni Endless Love svelano che Kemal sospetterà che l’assassino di Asu sia entrato attraverso una impalcatura per la pulizia delle finestre e quando Zehir gli dirà che l’impalcatura è stata nuovamente montata davanti al suo appartamento, si affretta a tornare a casa per cogliere il criminale in flagrante… la domanda tuttavia resta: cos’è successo ad Asu davvero?

Endless Love, dove vedere le puntata in tv e in diretta streaming

L’appuntamento con Endless Love è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa, il sabato dalle 14.45 fino alle 16.20 ed il giovedì in prima serata dalle 21.30 circa con ben tre episodi sempre su Canale5. È possibile seguire le puntate in streaming e on demande su Mediaset Infinity dopo gli episodi sono sempre disponibili.