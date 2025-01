Inizia oggi una nuova settimana di Endless Love e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. L’amatissima soap opera turca terrà compagnia ai telespettatori ancora per poco, ma prima del finale di stagione tante saranno ancora le interessanti novità e i colpi di scena che stupiranno praticamente tutti. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e sono sempre disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Endless Love che andrà in onda su Canale 5 domani, martedì 28 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Emir continuerà a tormentare psicologicamente Kemal riempiendolo di telefonate sempre più inquietanti. Proprio grazie a queste telefonate la Polizia cercherà di rintracciare il luogo in cui Kozcuoğlu sta tenendo prigioniere Zeynep e la nipote, con la speranza di mettere finalmente fine a questa terribile vicenda.

Endless Love, anticipazioni 28 gennaio 2025: Kemal deve salvare Zeynep, rischierà la vita per colpa di Emir

I tantissimi fan della nota dizi turca assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nella puntata che andrà in onda martedì 28 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni di Endless Love durante una videochiamata con il suo nemico Soydere vedrà la sorella legata e una candela che si sta consumando lentamente.

Zeynep dirà al fratello che Emir ha versato benzina ovunque, se Kemal non arriverà in tempo lei morirà. Cos’altro succederà a Endless Love nella puntata di domani, martedì 28 gennaio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Nihan scoprirà che c’è una telecamera e capirà subito che è opera di Emir. Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dell’episodio per scoprire tutto quello che accadrà.

