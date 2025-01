Quando finisce Endless Love? Anticipazioni ultima puntata: perché oggi non va in onda

Finalmente c’è la data certa e la risposta definitiva alla domanda quando finisce Endless Love? Quando va in onda l’ultima puntata della dizi turca che ha appassionato milioni di telespettatori è presto detto stando ai retroscena rivelati in anteprima da Tv Blog e Davide Maggio la storia d’amore tra Nihan e Kemal, interpretati rispettivamente da Neslihan Atagül e Burak Özçivit andrà in onda martedì 4 febbraio 2025 e non solo, per l’occasione Canale5 ha deciso di trasmettere il grand finale di stagione in prima serata regalando alla serie uno slot più importante di quello pomeridiano per la sua conclusione.

A questo punto si può rispondere anche ad un altro domanda, perché Endless Love non va in onda oggi, sabato 25 gennaio 2024, ed il motivo è intuitivo. Mediaset ha deciso di preservare il più possibile la serie turche record di ascolti e per questo negli scorsi mesi ha deciso di spostarlo in prima serata trasmettendo al suo posto nel daytime un’altra dizi turca, Segreti di famiglia. Quest’ultima però non ha ottenuto i risultati sperati e per questo l’esperimento si è interrotto con il ritorno nel pomeriggio di feriale di Endless Love. Adesso che ci sia avvicina al gran finale, però, Canale5 ha deciso di preservare la sua soap di punta mandandola in onda solo con dei brevi episodi dal lunedì al venerdì e l’ultima puntata in prima serata togliendo l’appuntamento del weekend. Al suo posto verrà trasmesso Tradimento.

Come finisce Endless Love? Anticipazioni ultima puntata in prima serata 4 febbraio 2025: finale tragico per Nihan e Kemal

Svelate tutti i cambiamenti di orari e di palinsesto non resta che scoprire le anticipazioni Endless Love sull’ultima puntata che andrà in onda in prima serata martedì 4 febbraio 2025. Nelle puntate attualmente trasmesse sta andando in onda il matrimonio tra Nihan e Kemal, i piani malvagi di Emir di mandare tutto a monte non hanno funzionato ed i due protagonisti hanno potuto giurarsi amore eterno. Tuttavia la felicità non durerà ancora per molto, perché quando i neo sposi decideranno di lasciare la Turchia con la piccola Deniz Emir metterà in atto un nuovo piano per impedirgli di essere felici. E tra rapimenti, campi minati, e gesti eroici e di altruismo ci sarà un finale amaro per Nihan e Kemal. Come finisce Endless Love? Il loro amore avrà il tanto atteso lieto fine o invece uno dei due morirà? (Qui le anticipazioni dettagliate con tutto quello che succederà nel gran finale di stagione.)