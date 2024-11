La settimana de Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine, le anticipazioni trapelate sul web rivelano cosa succederà prima della consueta pausa del weekend, nella puntata che andrà in onda venerdì 22 novembre 2024. Come al solito colpi di scena e novità non mancheranno e i tantissimi fan della soap non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi restano incollati al televisore da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno per assistere alle vicende, gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 novembre 2024/ Ridge informa Taylor della riconciliazione con Brooke

Elvira nell’ultimo periodo non è stata bene e spinta da Mirella ha preso in considerazione la possibilità di essere in dolce attesa, si è recata anche dalla ginecologa per scoprire se è davvero incinta. Salvo sentendola distante si era preoccupato, lei però gli ha poi confessato che potrebbe essere incinta. Nell’episodio di venerdì 22 novembre 2024 i due apriranno i risultati delle analisi e scopriranno se stanno aspettando un bambino oppure no. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Roberto scoprirà che Mario ha accettato il lavoro a Roma e avrà paura che la loro storia d’amore possa finire.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 21 novembre 2024/ Tancredi vuol sabotare il Paradiso

Il paradiso delle Signore, anticipazioni 22 novembre 2024: Momento magico tra Clara e Jerome

I telespettatori assisteranno ad altri interessanti colpi di scena nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 22 novembre 2024, su Rai Uno. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Giulia e Tancredi continueranno ad essere intenzionati a sabotare il Paradiso, Odile però scoprirà tutto e informerà Umberto.

Intanto, Marta resterà spiazzata non appena troverà la lettera della figlia di Enrico, deciderà infatti di prendere le distanze da lui nonostante si fossero avvicinati sempre di più nell’ultimo periodo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Clara deciderà di annullare il suo appuntamento con Alfredo per vedere Jerome, i due vivranno un momento davvero magico nella puntata di venerdì 22 novembre 2024. Lei sarà finalmente pronta a lasciarsi andare con l’allenatore francese? Per conoscere tutti i dettagli non ci resta che attendere la messa in onda della puntata, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

Beautiful, anticipazioni puntate americane/ Hope e Carter pronti a vendicarsi dei Forrester