Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, 13 settembre 2024: il giorno della sfilata

Nella giornata di domani, venerdì 13 settembre 2024, va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con Il paradiso delle signore 9, la nona edizione della popolare soap opera che ha fatto il suo debutto nei pomeriggi di Rai 1 lo scorso lunedì. Entrando nel dettaglio delle anticipazioni di domani, riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, il pubblico assisterà alla sfilata per la presentazione della nuova collezione uomo-donna del Paradiso: il grande giorno è finalmente arrivato e Marcello e Roberto, che vogliono ben figurare, sono più agitati che mai.

Nel frattempo Salvatore ha pensato ad un regalo da indirizzare ai genitori di Elvira, al fine di ottenere la loro approvazione; tuttavia un piccolo imprevisto rischia di mandare tutto a monte, mentre la stessa Elvira scopre finalmente dal padre il motivo di tanta contrarietà nei confronti del suo fidanzato. Intanto Enrico sarà al centro di una misteriosa telefonata, mentre alla Galleria Milano Moda si affaccia una nuova stilista che fa la conoscenza con Marta e che in passato è stata legata a Botteri; infine, Odile viene travolta da uno scandalo che coinvolge anche tutta la famiglia di Sant’Erasmo.

Il paradiso delle signore 9, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore 9, Umberto ha bacchettato Tancredi dopo lo scontro avuto con Roberto, mentre Odile si è ormai integrata nella sua nuova dimensione in quel di Milano; la ragazza ha fatto la conoscenza di Rosa, ma permangono le tensioni con mamma Adelaide. Intanto Umberto ha ricevuto una telefonata preoccupante che coinvolge la stessa Odile, destinata a creare non pochi problemi alla sua famiglia.

Intanto Marta si scontra con un giovane e misterioso ragazzo affacciatosi per la prima volta nella dimensione milanese e nel mondo del Paradiso delle Signore; si tratta di un possibile nuovo dipendente dell’azienda pronto a lavorare nel magazzino.

Il paradiso delle signore 9, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Il paradiso delle signore 9 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.00 nei pomeriggi di Rai 1; oltre alla visione in chiaro, il pubblico può come sempre usufruire della modalità streaming garantita dalla piattaforma di Raiplay.