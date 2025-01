Sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata de La Promessa che andrà in onda domani, venerdì 10 gennaio 2025, su Rete 4. La nota soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni alle 19.39 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione. In molti infatti si piazzano davanti al televisore puntata dopo puntata per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, sono sempre tanti i colpi di scena e le novità che tengono tutti col fiato sospeso.

Giacomo Leopardi, causa morte e dov’è seppellito/ Il mistero sulla sua tomba e perché si trova a Napoli

Nell’episodio di domani, venerdì 10 gennaio 2025, Vera deciderà di mettere fine alla sua relazione con Lope. Il motivo? Ha paura che il padre possa divengtare pericoloso se dovesse scoprire la sua storia d’amore con un cuoco. Nel frattempo Abel dirà a Jana di aver trovato le foto che la ritraggono sulla spiaggia. Alla cameriera rivelerà che potrebbe utilizzare per qualche suo scopo oscuro.

Come finisce Leopardi Il poeta dell'infinito: anticipazioni puntata 8 gennaio 2025/ Amore del poeta per Fanny

La Promessa, anticipazioni 10 gennaio 2025: Cruz furiosa con Manuel e Don Alonso, poi attacca Pia

Un nuovo cliente, Javier Bernal, manifesterà interesse per il commercio delle marmellate nell’episodio de La Promessa che verrà trasmesso su Rete 4 domani, venerdì 10 gennaio 2025. Le anticipazioni rivelano che Don Lorenzo non si fiderà dell’uomo. Intanto Cruz si scaglierà duramente contro Don Alonso e Manuel. Il motivo? Perché entrambi difenderanno l’impegno e le capacità di Catalina.

Stando alle anticipazioni de La Promessa la Marchesa convocherà Pia per chiederle se le voci che stanno circolando siano vere, cioè che suo figlio si trova alla tenuta. In preda alla rabbia Cruz minaccerà la cameriera di espellerla e di negarle il suo aiuto finanziario se scoprirà che il bambino si trova davvero tra loro.

Anticipazioni The Bad Guy, oggi 8 gennaio 2025 su Rai 2/ Luigi Lo Cascio affronta i suoi aguzzini