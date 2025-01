Con le sue interessanti vicende La Promessa continua a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori che ogni giorno seguono con passione la nota soap opera spagnola. Gli episodi vengono trasmessi su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 ma sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, novità e colpi di scena non mancano mai e spesso lasciano i fan col fiato sospeso.

Quando finisce Zorro Amore e Vendetta? Numero puntate e prossimi episodi/ Palinsesto Mediaset ballerino

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata de La Promessa che andrà in onda domani, giovedì 9 gennaio 2025, in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti della soap. Queste fanno sapere che Maria rivelerà a Salvador di aver ricevuto una proposta di lavoro che però la porterebbe lontana dalla tenuta. Di che si tratta? Le hanno offerto il ruolo di cameriera personale della duchessa di Abrontes. La novità spiazzerà non poco il cameriere, il fatto di non essere stato messo al corrente prima lo ferirà molto.

Leopardi Il poeta dell’infinito, parla il regista Sergio Rubini/ "Il mio Leopardi trasgressivo e moderno"

La Promessa, anticipazioni 9 gennaio 2025: Cruz vuole escludere Catalina dal commercio delle marmellate

Cos’altro succederà a La Promessa nell’episodio di domani? Stando alle anticipazioni la visita di Blanca renderà molto felice Jana. Intanto, dopo un confronto con Petra Ayala rischierà di perdere il controllo, la camerierà però gli consigierà di non sottovalutare Cruz. Nel frattempo Virtudes chiederà di poter dormire da sola, una richiesta che però farà prepoccupare non poco Simona.

Convinta da Don Lorenzo la marchesa cercherà di rimuovere Catalina dal commercio delle marmellate per sostituirla con il Capitano. Cruz chiederà a Don Alonso di sostenere la sua causa, la marchesina però non intende in alcun modo arrendersi e per provare a salvare gli affari riuscirà ad ottenere altre due settimane di tempo.

Anticipazioni Zorro Amore e Vendetta, prossima puntata del 14 gennaio 2025/ Monasterio salva la vita a Diego