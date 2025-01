Anticipazioni La Promessa, la confessione di Pelayo spiazza Catalina

Torna in onda su Rete 4 la celebre soap La Promessa, che si preannuncia ancora una volta ricca di colpi di scena e di eventi intriganti per i telespettatori Mediaset, pronti a seguire con interesse le vicende narrate. Stando alle anticipazioni La promessa di oggi 6 gennaio 2025 troveremo Pelayo e Catalina sempre più ai ferri corti nel loro rapporto, i due infatti sembrano essere giunti a un punto critico: la giovane marchesina, ancora colpita nel profondo dalle bugie del fidanzato, ha deciso di rimandare le nozze e disertare l’incontro con padre Fermin, lasciando intendere chiaramente di aver rinunciato al matrimonio.

Catalina non riesce ancora a perdonare Pelayo dopo l’accaduto, mentre lui non si arrende e rivela di essere stato minacciato da Don Lorenzo, a quel punto Catalina decide di fronteggiare lo zio senza paura: a quel punto l’uomo cercherà in tutti i modi di staccarsi da Catalina per gestire da solo il suo business di marmellate.

La promessa anticipazioni: la morte di Jimena scuote Manuel

Sempre nel corso della puntata odierna della soap troveremo Manuel, colto di sorpresa dalla morte di Jimena, che continua a tormentarlo, in particolare quando l’uomo ricorda le ultime parole della donna prima della sua scomparsa che continuano a riecheggiare nella sua mente.

Le anticipazioni La promessa ci rivelano inoltre che Manuel vuole tenere lontani dai suoi affari i genitori, ormai sempre più deciso a portare avanti gli affari in solitaria, anche se i marchesi tenteranno di opporsi a questa sua decisione.