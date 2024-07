Anticipazioni La promessa, puntate 11 e 12 luglio 2024/ Jana sospetta di Cruz e ne parla con Manuel

Anticipazioni La promessa, 11 e 12 luglio 2024: Lope cacciato dalla cucina

Nuovi appuntamenti oggi e domani pomeriggio, giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2024, con la soap La promessa; come rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Jana mostra a Manuel il ventaglio di Cruz ma non riceve la reazione che si aspettava, ed è sempre più convinta che Ramona non sia scomparsa spontaneamente. Intanto Catalina e Pelayo sono intenzionati a proseguire l’attività di produzione di marmellate e questo ha conseguenze negative in Lope, che viene invitato dalla marchesa a lasciare la cucina e fare il valletto.

Anticipazioni The Family, puntate 11 e 12 luglio 2024/ Tensioni tra Aslan e Devin, la coppia si lascia

Lorenzo vorrebbe andare al casinò di Cordoba ma Alonso glielo vieta, mentre Jimena, stanca delle eccessive pressioni e attenzioni su di lei, decide di interrompere la strategia. Proseguendo con le anticipazioni de La promessa, Jimena vuole svelare la verità a Manuel ma Abel glielo impedisce, mentre Martina soffre per la morte del padre e si dice contrariata per la cacciata di Lope dalla cucina. Jana mostra a Curro il ventaglio di Cruz trovato a casa di Ramona e vorrebbe andare dalla Marchesa, ma il fratello lo frena; la ragazza, intanto, chiede a Manuel di parlare con Cruz e si mostra rigida nei riguardi di Abel. Nel frattempo Lorenzo ottiene l’approvazione per organizzare una partita di poker alla Promessa mentre Pia, seppur turbata, accetta l’accordo con Cruz.

Anticipazioni Endless Love, puntate 11 e 12 luglio 2024/ Nihan becca Zeynep ed Emir insieme e s'insospettisce

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, Martina non ha ottenuto il consenso dei genitori di Antonio, il quale ha così deciso di annullare il matrimonio ma risarcendola con molto denaro per dirle addio. La conseguenza è che si acuiscono ancor più le tensioni tra Margarita e Cruz, la quale a sua volta è infuriata per il ricatto di Pia legato al rapimento del figlio e le propone un accordo di fronte al quale la donna vacilla.

Intanto Jimena preoccupa tutti per la sua salute dopo la brutta caduta ma Abel la rassicura; la famiglia continua però ad essere molto preoccupata per la donna, non solo per la sua salute ma anche per alcuni atteggiamenti considerati strani.

Anticipazioni Beautiful, puntate 11 e 12 luglio 2024/ Thomas vuole tornare a lavorare con Hope

© RIPRODUZIONE RISERVATA