Anticipazioni La Talpa 2024 4a puntata: Lucilla Agosti si sente male durante la prova, arriva l’ambulanza

Lunedì prossimo, 25 novembre 2024, andrà in onda una nuova puntata de La Talpa 2024 e non mancheranno i colpi di scena. Ci saranno prove, missioni, duri confronti tra tutti i concorrenti e soprattutto sospetti e indizi su chi è la talpa. Dalle anticipazioni sulla prossima puntata, tuttavia, si scopre che una concorrente, Lucilla Agosti avrà un malore e addirittura arriverà l’ambulanza.

Nel dettaglio le anticipazioni La Talpa 2024 della 4a puntata svelano che durante la grande prova che vede coinvolti tutti i concorrenti Lucilla Agosti si sente male, ha un mancamento, sviene e viene prontamente soccorso da tutti gli altri soprattutto Gilles Rocca che la prende in braccio chiamando un ambulanza. Insomma la scena è parecchio carica di tensione e preoccupazione. E non è tutto perché non mancheranno anche altre dure prove che vedono coinvolte Marina La Rosa e Veronica Peparini.

Lucilla Agosti malore a La Talpa 2024, anticipazioni puntata del 25 novembre 2024: prove estreme e sospetti

Le anticipazioni La Talpa 2024 della prossima puntata svelano che Lucilla Agosti malore e verrà chiamata l’ambulanza. In realtà la conduttrice e speaker radiofonica è la principale sospettata di essere la talpa, dal logo del programma che ricorda un sole, la luce, e che potrebbe richiamare al suo nome, fino all’inizio Armistizio che è la data della sua nascita, l’8 settembre. Ha fallito in molte prove ed anche l’indizio l’amate potrebbe far riferimento al suo programma radio. È realmente lei? Nella puntata di questa sera, inoltre, ha avuto una furiosa lite con Veronica Peparini che l’ha accusata di essere falsa ed un gattamorta. La speaker è scoppiata a piangere. Nel frattempo le vittime della talpa sono state Ludovica Frasca, Marco Melandri ed Elisa Di Francisca chi sarà la prossima? L’appuntamento è per lunedì 25 novembre 2024 in prima serata su Canale5.