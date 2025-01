Anticipazioni Mina Settembre 3, piena crisi tra Mina e Domenico: il segreto di Viola li allontana

Dopo mille peripezie e intrighi finalmente è stato celebrato il matrimonio tra Mina e Domenico. Nelle precedenti stagioni Mina è sempre stata seguita tra il ritorno di fiamma con l’ex marito Claudio e il flirt e la passione con il misterioso Mimmo. Alla fine la protagonista ha scelto il bel chirurgo, i due hanno deciso di sposarsi anche per poter dare una famiglia solida e affiata a Viola e procedere con l’adozione. Insomma tutto e ben quel che finisce bene? Pare proprio di no, perché stando alle anticipazioni Mina Settembre 3, sarà piena crisi tra Mina e Domenico fino al punto di mettere in pericolo il matrimonio stesso ed il motivo ha a che fare con il segreto di Viola

Mina Settembre 3 anticipazioni, colpo di scena per Fiore: chi sceglie Andrea o Jonathan?/ Parla Chiara Russo

Scendendo nel dettaglio, infatti, le anticipazioni Mina Settembre 3 svelano che Viola (Ludovica Nasti) cercherà di rintracciare la sua madre biologica, riuscendo a leggere le informazioni sulle cartelle cliniche scopre l’identità di sua madre. A questo punto, stando agli spoiler la 16enne cercherà di instaurare un rapporto con la donna, madre di due figlie piccole. Pur mantenendo il segreto, Domenico (Giuseppe Zeno) scoprirà cosa nasconde Viola e, essendo sinceramente legato alla giovane, farà di tutto pur di aiutarla ad incontrare la donna, anche mentire a Mina (Serena Rossi) e tenerla all’oscuro di tutto.

Anticipazioni Mina Settembre 3, 4a puntata 2 febbraio 2025/ Caso difficile per Mina e Jonathan: Fiore torna?

Mina scopre tutte le bugie di Domenico: matrimonio in piena crisi, anticipazioni Mina Settembre 3

E non è finita qui, dalle anticipazioni Mina Settembre 3 si scopre che le bugie di Domenico non avranno vita lunga. L’assistente social scoprirà tutto quello che Mimmo e Viola le hanno nascosto e per questo andrà su tutto le furie. Delusa ed amareggiata dalle bugie dell’uomo inizierà a mettere in discussione i suoi sentimenti. Insomma sarà piena crisi tra Mina e Domenico, il matrimonio salta? A fornire un ulteriore anticipazione sulla fiction di Rai1 è intervenuta anche Marisa Laurito, interprete di zia Rosa in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni si è lasciata scappare: «Si sono scambiati l’anello, ma non si può mai sapere… Ora mi taccio!» La fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni va in onda ogni domenica in prima serata.